Idén is rendkívül népszerű volt a Kertváros Nap

Immáron hetedik alkalommal tartották meg a hétvégén a Kertváros Napot, amelyen minden korosztály megtalálhatta a magának való programokat, hiszen míg az egész napos rendezvényen a gyerekeket ugrálóvár, trambulin és gyermekműsorok várták, addig a felnőtteket híres fellépők szórakoztatták és különböző egészségügyi méréseken vehettek részt.

A rendezvényen Őri László, Pécs alpolgármestere hangsúlyozta, hogy Kertváros Pécs legsűrűbben lakott városrésze, a Kertváros Nap pedig már évek óta népszerű rendezvény. Az egész napos program remek alkalmat ad arra, hogy a családok egymással beszélgessenek.

Az eseményen a különböző sportegyesületek bemutatója után fellépett többek között a Pécsi Ércbányász Koncertfúvós Zenekar és Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, a T-dance, valamint a Band on the Moon is, közben bárki megkóstolhatta az ünnepi tortát.

Az esti órákban Krisz Rudi, Vastag Csaba és Vastag Tamás adott nagykoncertet az egybegyűltek számára, majd a rendkívüli nap végére a tíz órai tűzijáték tette fel a pontot.