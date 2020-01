Idén is több mint száz diák tanulmányait támogatják

Ahogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-rendszer működése óta hagyományosan, úgy most is csatlakozott Mohács önkormányzata a programhoz, 104 diák adott be érvényes pályázatot, ők havonta négy-ötezer forint közötti támogatásra számíthatnak – írja a Mohácsi Újság.hu.

A szaktárca, az Emberi Erőforrások Minisztériuma hagyományosan meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára létrehozott program több elemből áll: a települési és megyei önkormányzatok részéről a diákoknak adományozott szociális ösztöndíjból, és a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból. Az intézményi részben azok részesülhetnek, akik teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az önkormányzatok évente csatlakozhatnak a programhoz, saját lehetőségeik alapján tetszőleges összegű keretet fordíthatnak a diákok támogatására. Mohács a Bursa első meghirdetése óta részt vesz a programban, az utóbbi esztendőkben ötmillió forintos keretet fordítottak erre a célra, tavaly 5 millió 94 ezer forintot hagytak jóvá erre a célra a képviselők. Az önkormányzat ezúttal is meghirdette a pályázatot. A már hallgatói jogviszonnyal rendelkezők egy évre kaphatnak támogatást, akik idén érettségiznek, s aztán kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, három esztendőre. A határidőig 104 pályázat érkezett. Részükre – az egy főre eső családi jövedelem ismeretében – 4000–5000 forint közötti összeget folyósít majd havonta az önkormányzat, amit ugyanekkora összegű központi támogatás is kiegészít.