Idén ismét keressük a legszebb karácsonyi dekorációkat

Tavaly először jelent meg a Dunántúli Naplóban az a felhívás karácsony előtt, melyben arra kértük olvasóinkat, küldjenek a feldíszített települések főtereiről hangulatos karácsonyi fotókat. Az idén is kíváncsiak vagyunk a „legdíszesebb” településre.

A tavalyi karácsonyi dekorációs felhívásunkra több mint ötven képet küldtek be szerkesztőségünkbe olvasóink, ezt a kezdeményezésünket így most is szeretnénk megismételni, sőt felülmúlni. Az adventi időszak minden településen ünnepi hangulatot varázsol, sok kistelepülésen feldíszítik a nagy fenyőfákat, vagy a falvak, városok központjában felállítják a „mindenki karácsonyfáját”. A Dunántúli Napló szerkesztősége az idén is szeretné olvasóinak megmutatni, mely településen hogyan várják az ünnepeket, hol, milyen dekorációval próbálják ünnepivé varázsolni a falu vagy a város főterét, ezért az idén is várjuk a hangulatos karácsonyi fotókat.

Tudjuk, hogy ahol jó közösségek vannak, ott kreatívak az emberek, és ezt is megmutatják nekünk a beküldött képeken. Nagyon kedveltük tavaly is azokat a fotókat, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken, mert szerintünk ezek a leghangulatosabbak. Szintén örömmel fogadtuk a képekhez kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventi programokról.

Amellett, hogy az újságban bemutatjuk a karácsonyi képeket, egy, a szerkesztőségünk által kiválasztott városba és egy faluba ellátogatunk, és arról is beszámolunk. Tavaly például Vokányban voltunk, ahol a szépen feldíszített fenyőfa mellett a gyerekek legnagyobb örömére egy mézeskalács házikót is állítottak a helyiek az adventi időszakban.