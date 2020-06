Idén különleges ünnepségen búcsúztak a nyolcadikosok Pécsen

A folyosó és a tanterem virágokkal volt díszítve, az asztalokon egy szál rózsa és a ballagási tarisznya feküdt pénteken a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. sz. Általános Iskolájában. Minden olyan volt, mint egy hagyományos ballagáson – legalábbis látszólag. A folyosók ugyanis kihaltak voltak, hiányoztak az ünneplőbe öltözött diákok és a virágcsokrot szorongató, könnyes szemű rokonok. A táblákon most nem díszelgett vidáman a „Vakáció” felirat, idén ezt senki nem tudta felírni.

Csak egy ballagó osztály jelent meg az iskolában délelőtt tíz órakor, hogy részt vegyenek az utolsó osztályfőnöki órán – a többi végzős két órás eltolással érkezett, hogy ne alakuljon ki tömeg az épületben. Hosszú hetek óta most voltak először együtt a nyolcadikos tanulók, éppen akkor, amikor búcsúzni kellett egymástól. A viszontlátás öröme azonban nagyobb volt a bánatnál, így nevetve idézték fel együtt töltött éveiket. Az óra után közösen vonultak le a tornaterembe, magukban voltak, a hetedikesek nem álltak sorfalat. Az ünnepséget előre felvették, így nem élő szóban, hanem videón hangzottak el a beszédek és az iskola tanárai által, kifejezetten erre az alkalomra írt búcsúdal. A ballagás bizonyítványosztással zárult.

A PTE 1. sz. Általános Iskolájában a tanévzáró ünnepséget is megtartják a jövő héten, igaz, ezt sem a hagyományos módon. Ennek is lesz egy előre felvett része, de a tanárok találkozhatnak majd saját osztályukkal. Az enyhítéseknek köszönhetően a megyében szinte minden általános iskola megtartja a ballagást a nyolcadikosoknak a következő napokban. Lesz, ahol külön búcsúznak az osztályok, de a kisebb iskolákban az egész évfolyam együtt lehet.

A tanévzáró ünnepségek viszont több helyen elmaradnak, mert az alsóbb osztályokba olyan sokan járnak, hogy nem tudják biztonságos körülmények között megszervezni a programot. A gyerekeket persze le kellett zárni, a bizonyítványok már elkészültek, de ezeket nem kötelező átvenni – kivéve persze a nyolcadikosokat, hiszen nekik szükségük van rájuk. Az elektronikus naplóban viszont minden év végi jegy látható lesz.

Ballagnak a megyében az óvodások is

Az óvodákban is megkezdődtek a napokban a ballagások szerte a megyében, persze ezeken az eseményeken is figyelnek a biztonságra. Ahogy az iskolákban, úgy ezeken az óvodai ünnepségeken is csak a gyermekek két hozzátartozója vehet részt, hogy ne alakuljon ki tömeg. A ballagási műsort is a lehető legrövidebbre tervezik. Ahol megoldható, ott szabadtéren tartják a kicsik búcsúztatóját, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt.