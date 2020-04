Idén másképp ünnepelt együtt a család és a rokonság

A városokban és a kistelepüléseken is elmaradtak az idén a húsvéti népszokások, tekintettel a meghosszabbított kijárási korlátozásra, azonban a családok szűk körben is ünnepeltek és locsoltak. Az ünnepi hangulatot így is az otthonunkba varázsolhattuk, minden azon múlt, hogy régi szokásainkon változtatva, tudtunk-e alkalmazkodni egy teljesen új és váratlan helyzethez.

A kreatív tevékenység, mint a tojásfestés, vagy a lakás kidekorálása több szempontból is jótékony hatással lehetett mentális állapotunkra. A kézműveskedésre az idén egyébként is több idő jutott, ami így segített lecsendesíteni gondolatainkat, oldotta a bennünk kialakuló stresszt, és amint belemerültünk egy-egy ilyen elfoglaltságba, az elterelte figyelmünket a jelen problémáiról is. A korlátozások miatt idén elmaradt a családi összejövetel, a közös kirándulás és persze a locsolkodás magyar hagyománya is maximum virtuális módon valósulhatott meg. Az interneten keringő humoros locsolóversekből, amelyek a „karanténhúsvét” kapcsán születtek meg, bőven lehetett válogatni, így a fiúk távolból is megköszönthették a mamákat, nagynéniket, osztálytársaikat. A családi összejövetelekről sem kellett feltétlenül lemondanunk. Számos alkalmazás tette lehetővé a konferenciabeszélgetéseket, ahol olyan virtuális tereket lehetett kialakítani, ahová az egész család csatlakozni tudott. Ez a fiatalabb generáció számára teljesen természetes, az idősebbek azonban fenntartásokkal kezelték ezeket a modern eszközöket. Szüleink, nagyszüleink, idősebb rokonaink vonakodva gondoltak erre a lehetőségre, de a legtöbben megtalálták az ebben rejlő pozitívumokat, és jó hír, hogy a hölgyek, a lányok nem fognak „hervadozni”.