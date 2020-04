Idén online verseny lesz a POSZT?

A Pécsi Országos Színházi Találkozónak is megváltoztatta a menetét a koronavírus-járvány. Az bizonyosnak látszik, hogy a jubileumi 20. POSZT-ot nem tudják megrendezni június elején, de Stenczer Bélának – aki 15 éven át volt a POSZT főszervezője – az a véleménye, a legjobb lenne kizárólag virtuálisan megrendezni idén a versenyt.

Öt éve új szervezői gárdával zajlik a színházfesztivál, de 2000-től 2015-ig Stenczer Béla szervezésében (2010-től 2015-ig pedig az irányításával is) rendezték a versenyprogramot és az OFF kiegészítő fesztivált. A színművészt arról kérdeztük, volt-e valaha vészforgatókönyv, s maradtak-e el valamikor előadások.

Kiderült, a versenydarabok mindig megérkeztek, viszont az megtörtént, hogy tulajdonosi vita miatt öt éve két versenyprogram eljött, de csak versenyen kívül indult. Egyszer pedig a Katona József Színház nem értett egyet a válogató választásával, és egy szerintük jobb előadásukkal érkeztek, ugyancsak versenyen kívüli játékkal. Az OFF kiegészítő fesztiválból pedig olykor kimaradt egy-egy műsor előre nem látható okokból, ám az évenkénti 200-300 programnál ezt észre sem lehetett venni.

Hogy mennyibe kerül a verseny és a kiegészítő fesztivál? A vendégfogadást külön kezelve úgy 30–50 millióból állt meg a versenydarabok bemutatója, amit az is megemelt, hogy 15 évig az érkező darabokat kétszer adták elő. A vendéglátás pedig úgy zajlott, hogy minden versenyző színház kapott a POSZT teljes időtartamára egy szobát, amit kedve szerint használhatott. Míg a darab szereplői, ha például kétszer is felléptek, akkor minimum három éjszakát ugyancsak itt tölthettek, és ezért volt mindig akkora színházi nyüzsgés a Király utcában. Az off-műsorokra aztán a maradék pénz jutott.

Tudni kell továbbá, hogy a Dráma Nyílt Fórumát, a felolvasószínházakat szervező dramaturgok többnyire önjáróak voltak, maguk pályáztak központi forrásokra. Sajnos azóta a színművészetis vizsgaelőadásokat is szűkítették, a határon túliak eltűntek a kínálatból és színházzal kapcsolatos tárlatok sincsenek már egy ideje. Viszont talán nyert is a közönség azzal, hogy az utóbbi öt évben az évad kiemelkedő felhozatalából több olyan színházi előadást is látni lehetett, amelyek nem kerültek be a versenybe – ez korábban szigorúan tilos volt.

Stenczer Béla elmondta azt is, ha ebben a koronavírusos helyzetben ő lenne a főszervező, javasolná, hogy ne rendezzék meg a 20. POSZT-ot. Elhalasztani a nyár későbbi időszakára ugyanis nem lehet, mert nem tudnának megegyezni a színházakkal, ősszel pedig egymást érik az egyéb elhalasztott színházi találkozók. Egy megoldás maradna (ha a teátrumokkal és a jogdíjakat illetően sikerülne egyeztetni): online versenyt kellene rendezni a 14 darabból.