Idén sem lesz olcsó mulatság a hallgatói élet megkezdése

A sikeres felvételik után a legtöbb diákot az a kérdés foglalkoztatja leginkább, hogy kollégiumba, vagy inkább albérletbe költözzön. Ugyanis néhány egyetem tandíját leszámítva a lakhatás jelenti a legnagyobb kiadást egy diák életében. Ezért nem árt költözés előtt tájékozódni a lehetőségeinkről.

Amennyiben önköltséges képzésre nyer felvételt egy hallgató, nem árt tudni, hogy mekkora tandíjat kell fizetnie félévenként. Ma már 180 ezertől egészen 600 ezer forintig is rúghat a kötelező tandíj, de az orvosi és fogorvosi képzések esetén akár másfél millió forintba kerül egy félév.

A legégetőbb kérdés a lakhatás szokott lenni. Egyáltalán nem mindegy, hogy kollégiumba vagy albérletbe költözik a diák. Előbbibe bekerülni kész kuriózumnak számít, hiszen a legnépszerűbb kollégiumokban sem kell havonta 18 ezer forintnál többet fizetni, a helyek viszont szinte szempillantás alatt betelnek. Így, érdemes időben jelentkezni a kollégiumokba, ugyanis az albérleti díjak ennél jóval magasabban vannak. Pécsett például az átlagos bérleti díj 70-75 ezer forint között mozog, szobát pedig körülbelül 40 ezer forintért lehet bérelni.

Ami még komoly költségeket róhat a diákokra, azok a tankönyvárak, amik nagyon változóak lehetnek. Van, aki pár ezer forintból megússza a tanévkezdést, míg másoknak több tízezer forintot kell félretenniük a tankönyvekre. Az orvostanhallgatók például legalább 70-80 ezer forintot fizetnek a tankönyvekért, és ehhez még hozzájön a gyakorlatoknál szükséges felszerelés, például a köpeny, vagy a szike.

– Idén kezdek a közgazdaságtudományi karon. Mivel önköltségesre vettek fel az egyetem félévenként 275 ezer forintba kerül – mesélte Puskás Balázs. – Remélhetőleg sikerül bekerülnöm a Szalay László kollégiumba. A kollégiumi költségeken túlmenően sokat spórolhatok az utazáson, közel van az egyetem. A tankönyvekre sem kellett sokat költenem, a legtöbbet beszereztem ingyen a helyi könyvtárakból – tudtuk meg Balázstól.

Érdemes tájékozódni a lehetőségekről

Azoknak viszont, akik csak messzebb találtak lakhatási lehetőséget az egyetemvárostól, azoknak számolniuk kell a rendszeres haza- és városon belüli utazásokkal is. Emiatt akár érdemes lehet fontolóra venni egy havi vagy negyedéves bérlet megvásárlását is legyen az vonat, távolsági busz vagy éppen helyi tömegközlekedés. A diákkedvezmény kihasználása pedig nem csak utazás, az étkezési és szórakozási lehetőségeket is érdemes felkutatni. Arról viszont nem feledkezhetünk meg, hogy a nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások átlagosan közel kilencvenezer forintból élnek. A szülőknek azonban azt sem szabad elfelejteni, az érettségizett diákok után már nem jár a megszokott adókedvezmény, ezért hasznos lehet még időben megismerkedni az egyetemek nyújtotta ösztöndíjakkal vagy éppen a diákhitel lehetőségekkel. Ezek lehetnek szabad felhasználásúak is, amely segítségével a diákok tudják rendezni a tandíjuk mellett a lakhatásukat is.