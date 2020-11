Idén szájmaszkban hozza az ajándékot a Mikulás

Megkezdte felkészülését az idei ajándékosztó szezonjára a Pécsi Mikulás, akivel szombat délután a városi terepszemléjén találkoztunk, ahol épp az alig három hét múlva esedékes Mikulás-járás útvonalát tervezgette egy nagy térkép előtt.

– Bizony, semmi sem olyan, mint korábban volt. A koronavírus-járvány miatt nekünk is óvatosabbnak kell lennünk – kezdte beszélgetésünket a Pécsi Mikulás. – A maszk használata idén számunkra is kötelező, viszont a kesztyű használata nem okoz majd gondot, mert eddig is rendszeresen viseltük a kézvédőt, s bizony korábban is már részben munkavédelmi céllal – tette hozzá mosolyogva a nagyszakállú.

Az ünnep előtti és az évközi felkészülésekkel kapcsolatosan is érdeklődtünk, hogy vajon a világ Mikulásainak milyen nehézséget okoztak az idei korlátozások. Ismeretes, hogy évek óta Pécs város Mikulása képviseli Magyarországot a Mikulások Világkongresszusán (tavaly Dániában volt), azonban ez az esemény idén elmaradt. Helyette ők is a modern technikát hívták segítségül, és számítógépen, laptopon, vagy okostelefonon keresztül tartották egymással a kapcsolatot.

– Speciális munkakör a miénk – jegyezte meg a Pécsi Mikulás –, az ajándékok kiosztását bizony nem lehet otthoni munkavégzéssel, home office munkával megoldani. Mint lapunk megtudta, városunk Mikulása rendelkezik külön engedéllyel az éjszakai munkavégzésre is, és Pécsett sem lesz akadálya a szabad közlekedésének, így, ha szemfülesek leszünk, december elején esténként akár otthonról is láthatjuk és ellenőrizhetjük ablakainkból a csomagocskák és ajándékok útvonalát.

– A munkánk lényege, hogy nagyon sok olyan kérést teljesítettünk és teljesítünk most is, ami a gyerekek részéről sokáig csak egy nagy álom volt. S bár furcsa, sokan kérték tőlünk, hogy tegyünk valamit a jelenlegi vírushelyzettel is. Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, tartsuk be a szabályokat, s ha jók leszünk, hamarosan újra találkozhatunk, és minden olyan lesz, mint korábban volt – ezzel bizakodva tekint a jövő elé a Pécsi Mikulás.