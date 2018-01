Idén is töltenek kásás fehérhurkát

Immár tizedik alkalommal rendezik meg február 10-én, szombaton az Ormánsági Fehérhurka Fesztivált a sellyei Ormánság Közösségi Házban, amelyre várják a nevezéseket.

Mint Nagy Attila polgármester elmondta, a hagyományokhoz híven idén is várják a csapatok jelentkezését, akik vállalják, hogy a reggeli 9 órai kezdéstől a délután két órakor kezdődő zsűrizésig kolbászt, hurkát, töltött káposztát, sült húst és egyéb finomságokat készítenek egy fél disznóból.

A zsűri ezúttal is értékeli az ételeket, a terítéket, a tálalást, a látványt, az ideiglenesen berendezett „konyha” tisztaságát, a fődíj mellett pedig további különdíjakat is kiosztanak.

Ugyanezen a napon rendezik meg a szintén hagyományos pálinkaversenyt is, amelyre a mintákat az Ormánsági Közösségi Házban lehet leadni. Idén is több kategóriában hirdették meg a versenyt, ez alapján pedig keresik az Ormánság legjobb pálinkáját, a legjobb ó-pálinkát, gyümölcspálinkát, ágyaspálinkát. A párlatokat a Fehérhurka Fesztivál résztvevői is megkóstolhatják.