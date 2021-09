Óvodás szüretet tartottak a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telepén szerdán délelőtt.

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Óvodájából érkezett egy gyermekcsoport a domboldal festői helyszínére, ahol megismerkedhettek a szőlőtermelés, szüretelés és a borkészítés alapjaival.

Karsai Mirjam, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet borásza a szőlészethez kapcsolódó ismeretekkel is ellátta a kicsiket interaktív beszélgetés során. Szó esett a csemege- és a borszőlő közti különbségről, a mustkészítésről, illetve a pécsi szőlőfajtákról is, mint például az Adélkék, a Jázmin vagy az Irsai Olivér.

A szervezők egy gyermekek számára hordozható puttonnyal is készültek. Az ovisok ebbe és kosaraikba is pakolhatták a kisollóval szüretelt szőlőfürtöket. A termést ledarálták és lepréselték, a kifolyó mustot pedig megkóstolhatták.

– Évekkel ezelőtt is tartottunk hasonló programot, idén újra fogadjuk a gyerekeket a szőlészetben, jövő héten egy másik intézményből is érkeznek látogatók. Fontos a kicsiket minél korábban bevonni ezekbe a tevékenységekbe. A környezettudatosságra való nevelés szempontjából is érdekes lehet ez, hiszen rezisztens szőlőfajtákat is termesztünk, melyek kevesebb permetezőszert igényelnek, kevésbé terhelve a természetet. Az is lényeges, hogy a természeti környezetükkel is megismerkedjenek a gyerekek, továbbá a gyümölcsfogyasztás egészséges mivoltáról is hallhatnak – részletezte Karsai Mirjam.

– Az is érdekes lehet a gyerekek számára, hogy a bort, ami a palackba, majd a boltok polcaira kerül, hosszú munkafolyamat előzi meg

– tette hozzá Fazekas Orsolya, a Kutatóintézet munkatársa.

A gyermekek óvónőik segítségével a szőlő és bor témájához kapcsolódó mondókákat, énekeket és körjátékokat is előadtak, így stílusosan az is elhangzott a borászat dombjain, hogy „dió, rigó, mogyoró, szüretelni jaj de jó”, Takáts Gyula verséből, illetve a „lipem-lopom a szőlőt” sem maradhatott el. A program végén a szervezők néhány finom falattal is megvendégelték a kicsiket.