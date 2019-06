Időben érdemes nekiállni az albérlet keresésének

A felvételi eredmények tudatában hamarosan rengeteg diák lepi el ismét az albérletpiacot a legkedvezőbb lehetőségek után kutatva.

Javában zajlanak már az érettségi vizsgák, így idén ismételten több ezren tanulnak tovább a város felsőoktatási intézményeiben. A tapasztalatok szerint a nyári időszakban szinte senki sem adja ki az ingatlanját rövid távra, és a tanév kezdetével ugrásszerűen megnőnek az albérletárak, ezért fontos minél előbb kezdeni a keresést.

– Jelenleg közel 1050 darab lakás kiadó Pécsett, ami alacsonyabb az előző évhez képest. Az árak is valamelyest kedvezőbbek, mivel ilyenkor mennek haza a vidéki diákok. Viszont egy frekventáltabb helyen található másfél szobás albérletért akár 80 ezer forintot is elkérhetnek. A tartósan magas albérletárak azért is alakultak ki, mivel a tehetősebbek, illetve a külföldi diákok rájöttek, hogy ilyenkor olcsóbban tudnak lakáshoz jutni. Így inkább kiveszik azokat arra az időszakra is, amikor valójában nem is tartózkodnak a városban. Ugyanis hosszú távon ez jobban megéri számukra, mint minden évben új albérletet keresni, ezt azonban nem mindenki engedheti meg magának – tájékoztatott bennünket Barnabás Péter.

Az ingatlanközvetítő hozzátette, hogy az egyetemistáknak érdemes már júliusban indulni, de legkésőbb augusztus elején kezdjék el keresni az albérleteket, mert kockázatos lehet szeptemberig kivárni.

A szakértő továbbá azt tanácsolja, hogy aki albérletet keres, figyelje a friss ajánlatokat, és reagáljon gyorsan.

Döntő tényező az üzletelés emberi oldala, ezért érdemes kedvesen tárgyalni a tulajdonossal, ugyanis volt már olyan eset is, amikor a szimpátia hiánya miatt nem sikerült kibérelni egy lakást.

Több helyen is nézzünk körül!

Érdemes minél több fórumon albérletet keresni, mivel könnyen lehet, hogy az általunk kinézett lakáshoz egy másik közvetítőn keresztül olcsóbban juthatunk hozzá. Ne feledkezzünk meg a közösségi médiáról sem, hiszen azt is sokan előszeretettel használják. Ezenfelül a tulajdonosok is nagyobb biztonságban vannak, ha valakinek az ismerőse veszi ki az ingatlant, és nem az utcáról megy be valaki hozzá. Így jobban járhat a bérlő is, mert alkualap lehet, hogy hosszú távon biztosított az albérleti díj fizetése.