„Időmilliomosok lettünk, ez Isten ajándéka”

– Az Oltáriszentség elég hatalmas ahhoz, hogy a távolság és a földi problémák ne akadályozzanak minket, ha csodálni akarjuk. Meggyőződésem, hogy ha valaki interneten vagy akár telefonon keresztül köszönti és így imádkozik, a Jóisten kiárasztja rá kegyelmét

– fogalmazott Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a Pécsi Egyházmegyének adott interjújában.

– Mert nem az a lényeg, hogy hány centire vagyunk az Oltáriszentségtől, hanem az, hogy élő hittel hajoljunk felé. Ebben az időszakban most tényleg nincs lehetőség elmenni templomba, ezért igenis a telefonon, számítógépen keresztül élni kell ezzel a lehetőséggel, hiszen ez a mi Urunk előtt kedves, és az irgalmat nem fogja megtagadni tőlünk – tette hozzá.

Böjte Csaba az interjúban kiemelte, a jókedv, a derű is Isten ajándéka. – Nemrég ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, ő nem panaszkodott, amikor gyalog megtett 120-130 km-t, és utána nem sóvárogva ment Erzsébethez, hogy megmutassa, mennyi vízhólyag lett a talpán, hanem hálaéneket énekelt. Tőle kell tanulnunk. A kereszténység lényege, hogy bár vannak gondok és talán még lesznek nagyobbak is, őrizzük meg a jókedvünket. A gyerekeknek mindig azt mondom, hogyha Isten valahol becsuk egy ajtót, akkor máshol biztosan kinyit egy még szebbet, ahol tovább lehet menni – fogalmazott.

– Ez a mostani helyzet a fegyelemről szól. A „ne ölj!” parancs azt is jelenti, hogy az aktuális egészségügyi törvényeket betartjuk, hiszen nemcsak arról van szó, hogy én beteg leszek, hanem arról, hogy vírushordozó lehetek, és akkor olyan vagyok, mint egy csőre töltött fegyver. Ezért mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy ne bántsák és ő se bántson senkit – tette hozzá a szerzetes.

Kiemelve, hogy most tényleg több mindenre van idő. – Hány könyv áll ott az éjjeliszekrényünkön, amit nem volt idő elolvasni? Hát most van. Tornázni sem volt időnk, mert mindig rohantunk. Most nekiállhatunk. Olvassuk a Szentírást! Időmilliomosok lettünk, ez Isten drága ajándéka – fogalmazott Böjte Csaba a Pécsi Egyházmegye interjújában.