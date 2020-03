Időről időre előkerülnek a régi trendek, nézzen pécsi divatfotókat!

Azt mondják, hogy a divat folyamatosan változik, pedig igazából nem történik más, mint hogy a divattervezők időről időre előveszik a régi trendeket, leporolják kicsit, itt-ott változtatnak rajta, modernebb köntösbe öltöztetik.

Ezt bizonyítja, hogy mindjárt itt a tavasz, előkerülnek a ballonkabátok, amik igazából az első világháború után indultak hódító útjukra. A hippi korszakból visszatértek a fejkendők, kalapok és napszemüvegek, ezek elengedhetetlen kiegészítői egy mai divatos szettnek.

Mindezek után nem meglepő, ha ránézünk az 1990-es évek elején készült képekre, és nem látunk lényegi változást. Kis túlzással még azt is lehetne mondani, hogy a Széchenyi téren felvonuló nők akár ma is megtarthatnák a divatbemutatójukat. A kissé bő farmerek a lezser ingekkel kombinálva ugyanis manapság is népszerűek, ugyanúgy ahogy a vicces, angol feliratos pólók és ruhák.

A szövetkabátok, amikből olyan széles volt a választék az 1980-as és 1990-es években, még ott lapulnak a szekrényben, és ha nem is részei mindennapos használatnak, elegánsabb alkalmakon még mindig megállják a helyüket. A ruhadarab alapvetően egyszerű megjelenését egy izgalmas gallérral vagy feltűnő gombokkal lehetett és lehet a mai napig feldobni. Bevállalós darabok már Kovács Kata alkotásai között is voltak, de a fiatal lányoknak jól álltak a rövid szoknyák és az áttetsző anyagok, amiket a vadító állatminta tett különlegesebbé.