Időről időre eltűnnek a gyalogoszászlók a pécsi zebrák mellől

A baleseti statisztikai adatok azt mutatják, hogy elsősorban az őszi és téli hónapokban emelkedik meg a gyalogosátkelőkön történt gázolásos esetek száma. Pécsett is többször történt az utóbbi időben gyalogosgázolás, a legtöbb esetről elmondható, hogy a hátterében valamilyen emberi mulasztás – gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása, esetleg figyelmetlenség – áll. Ez azt is jelenti, hogy ezek a balesetek a szabályok betartásával megelőzhetőek lennének.

Ebből a szemléletből kiindulva sok helyen próbálják a gyalogosok biztonságát növelni. Nyugaton már elterjedt a gyalogoszászló használata a zebráknál, és ahol átkelés közben ilyet lengetnek az emberek, érezhetően kevesebb a baleset. Magyarországon is több városban kihelyeztek már ilyen fényvisszaverő lobogót, tavaly tavasszal városunkban is megjelentek az első eszközök.

Sajnálatos módon a zászlókat időről időre ellopják, a három hely közül – a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, a Bártfa Utcai Általános Iskola és az Aidinger János utca környékén – ottjártunkkor egyiknél sem találtunk kis lobogókat. Ugyan az eszközök tartóján nagy betűkkel hirdeti a felirat: ne vidd el, az uránvárosi tárolóban például zászló helyett csak szemét volt.

– fogalmazott Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke, a pécsi ötletgazda. Tudomása alapján mintegy száz új zászlót készítettek a lopások miatt. Az eltulajdonítások oka tisztázatlan és érthetetlen, elsősorban rongáló kedvű gyerekek, fiatalok lehetnek a tettesek.

A láthatósági termékek is segíthetnek

A téli időszakban, amikor hamar sötétedik, gyakran szürkületben mennek haza a gyerekek az iskolából. Biztonságukat növelhetik a fényvisszaverő csíkkal ellátott nadrágok, kabátok, kiegészítők használata. A zebráknál kihelyezett sárga színű zászlók alkalmazása is ezen az elven alapul. Átkeléskor a járókelő a zebra egyik oldalán elhelyezett tárolóból kivesz egy lobogót, majd miután átér, a másik oldalon beleteszi a tartóba. Így a gyalogos rossz látási viszonyok közt is jobban láthatóvá válik a járművezető számára.