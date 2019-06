A vihar ellenére is sokan látogattak el a Múzeumok Éjszakájára

Különleges programokkal készültek idén is a Múzeumok Éjszakájára Pécsen. Bár az időjárás közbeszólt, a legtöbb eseményt így is megtartották, és a látogatókat sem riasztotta el az eső.

Több mint egy tucat helyszínen számtalan program várta szombaton a múzeumok látogatóit. A különleges tárlatvezetésektől a kézműves foglalkozásokon át a sörkóstolóig izgalmas eseményeken vehettek részt a pécsiek, így a fejtörést az okozta, hogy a sok program közül melyikre menjünk el.

Volt, ahol már délután elkezdődtek a programok, mint például a Néprajzi Múzeumban. Itt visszautazhattunk az időben, kipróbálhattuk a papírmerítést, bőrből készíthettünk pénztárcát, és azt is megtapasztalhattuk, milyen nehéz volt egykor kukoricát őrölni. Sok kisgyermek vállalkozott rá, hogy a kövek között megőrli a gabonát, de néha elkelt a szülői segítség.

Nem sokkal arrébb, a Természettudományi Múzeumban pedig még régebbi időkbe, a mamutok korába mehettünk vissza. A délutáni programok itt is főleg a gyermekeknek kedveztek, sokan is jöttek, tőlük volt hangos a múzeum udvara. Nagy sikere volt a barlangrajz készítésének, ahol különféle gyümölcsökből – például ribizliből vagy zöld dióból – nyert színezőanyaggal alkothattak a gyermekek.

Hosszú sor várt arra, hogy őskori eszközöket, ékszereket faraghassanak csontból, de nem lehetett túl gyorsan haladni, hiszen a korbeli szerszámokkal a csontok megmunkálása bizony nem ment túl gyorsan.

Persze várakozás közben sem lehetett unatkozni, volt itt még klíma-játszóház, ahol különböző feladatok során világítottak rá arra, milyen fontos környezetünk védelme, de próbára tehettünk tudásunkat is az ásványtan terén.

Az udvari programoknak aztán a közeledő vihar vetett véget, az eső elől a legtöbben a múzeumba menekültek. Ez sem jelentett gondot, hiszen az épületben is volt elég érdekesség, a pécsi mamutról szóló kiállításhoz például egy kvízt állítottak össze. Az est további részében pedig előadások voltak, amelyek közül a viharvadászok beszámolója nem is lehetett volna aktuálisabb.

A rossz idő tehát nem riasztotta el a látogatókat, sokan voltak kíváncsiak a többi helyszínen is az előadásokra, egyedi tárlatvezetésekre, ahol nemcsak a szakmai szempontok, hanem a vezetők szubjektív ítélete is előkerült. A Múzeum Galériába kifejezetten a felnőtteket várták, hiszen ott a sörről szólt minden. Megismerkedhettünk a hazai sörfőzés történetével, megtudhattuk, hogyan igyuk helyesen a sört, mindezt stílusosan egy pohárka különleges sörfajtával a kezünkben tehettük meg, A legtöbb helyszínen éjfélig várták a látogatókat, és többen ki is tartottak ilyen sokáig.

Reménykedtek, hogy hamar eláll az eső

Az időjárás legjobban az O.Z.O.R.A. Fesztivál programjait akadályozta, hiszen ők a múzeum igazgatóságának udvarán, szabadtéren tartottak volna látványos performanszokat. A megnyitó után nem sokkal azonban leszakadt az ég, az eső sokáig kitartott, ezért sok program elmaradt. A hangulat ennek ellenére is jó volt, az épületek és a sátrak védelmében vidám társalgás folyt, mindenki reménykedett, hogy eláll az eső. Az est végére ez meg is történt, így a tűzzsonglőrök már elkápráztathatták a közönséget.