Igazi őrület várható, nem fogyhat ki az árukészlet

A Fekete Péntek (Black Friday) elnevezésű bevásárlónap az internetes áruházak által terjedt el néhány éve a hazai piacon, majd az akcióval egyre több bolt és szolgáltató is élni kezdett. Ma már fodrászat, szálloda, sőt bank is hirdet ilyen kedvezményt.

Hazánkban is egyre népszerűbb a Fekete Péntek, amikor is a különböző kereskedelmi szereplők átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A hagyományos, amerikai minta alapján szervezett nap idén november 23-ra esik, a statisztikai adatok alapján a legkeresettebb akciós termékek a divatáruk, a ruhák, cipők és az elektronikai eszközök.

Az akcióban résztvevő baranyai áruházak is felkészültek már a bevásárlónapon megszokott tömegre, a vásárlók is bizonyára összeírták már a listájukat. – Jó lehetőség ez a november végi akciós nap, évek óta mindig veszek valamit ilyenkor. A karácsonyi ajándékok többségét is ezen a napon szerzem be, így decemberben már nem kell a zsúfolt bevásárlóközpontokat járnom – mondta lapunk kérdésére a pécsi Kovács Brigitta.

A fogyasztóvédelmi szakemberek tapasztalatai alapján a vevők egyre inkább odafigyelnek arra, hogy milyen ajánlattal élnek. Ugyanakkor tisztességtelennek számító akciókkal is találkozhatnak ezen a napon, egyes vállalkozások valótlan akcióikkal próbálják átejteni a gyanútlan vásárlókat. Gyakran történik például olyan eset, hogy idő előtt kifogy az akciós készlet. Azonban jogszabály írja elő, ha egy adott időszakra vonatkozik az akció – nap, hét, hónap – akkor ebben az időszakban a kereskedőnek biztosítania kell a várható igénynek megfelelő készletet.

Szintén igen gyakori eset, hogy az üzletben mindenhol magas, akár 70-80 százalékos kedvezményt hirdető feliratokkal találkozunk, ám az árukészletnek csupán egy kisebb része érintett ekkora kedvezménnyel. Jogszabály írja elő azt is, hogy ha a fogyasztókat a magas kedvezményekkel csábítják vásárlásra, a legmagasabb reklámozott kedvezménnyel a releváns árukészletnek legalább 20 százalékát kell ellátni.

Fogyasztóvédelmi gyakorlat vizsgálja azt is, hogy a terméken az eredeti – áthúzott – árat alkalmazta-e huzamosabb ideig a kereskedő, mielőtt az árból engedett volna. Nem árt tudni, tízmilliós bírságot kockáztat az a cég, amelynek az eredeti árai nem igazolhatóan valósak, legalább több hétre visszamenőleg.

Tanácsot adnak mindenkinek

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy interneten vásárolnak a fogyasztók, ezzel elkerülve az akciós napokkal együtt járó tömeget. Különösen nekik, az online vevőknek adnak tanácsot a fogyasztóvédelmi szakemberek, melyet a Baranya Megyei Kormányhivatal oldalán osztottak meg.