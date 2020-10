Így érkezett az égi áldás

Évtizedekkel ezelőtt is voltak extrém helyzetek.

Az időjárás nemcsak az utóbbi években, hanem már évtizedekkel ezelőtt is megtréfált minket. Az egykori felvételek tanulsága szerint ugyanis még októberben is meg tudott lepni bennünket a hirtelen érkező égi áldás a vásártéren, vagy éppen a május végi jégeső hozott villámtelet tavasszal, amikor már javában a nyári szabadságon járt a fejünk.

A megyeszékhelyen, a Mecsek lankái alatt pedig már akkoriban is olyan területeken gyűlt össze a víz, amelyek mintegy katlanként funkcionáltak, és sokszor gyűjtik ma is össze a dombokról, magasabb helyekről lezúduló csapadékot, amiket a csatornák már nem győznek elnyelni. Így a Szabadság útján, vagy éppen a kisállomásnál is térdig gázolhattunk benne.

A Búza téren lezúduló csapadéknak viszont más magyarázata is van, hiszen ezen a környéken évszázadokig a nyílt felszínen folyt a Tettyepatak, erre települtek sorra a szomszédos utcák neveiben máig megőrzött – különböző fajtájú – malmok is, illetve a cserző, vagy éppen tímárműhelyek. A Tettye-forrás pedig egy hatalmas vízgyűjtő területről fogadja be a mecseki vizet, ezért sem véletlen, hogyha a felszínen is utat tör, tört magának.

Durva, nagy szemű és károkozó jégesőt szerencsére talán már kevesebbszer kapunk a nyakunkba, hiszen 1991-től már működik a Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés is, holott a korábbi években hazánkban ebből a szempontból éppen ez a megye volt a legveszélyeztetettebb, volt olyan év, amikor a termésnek az ötöde veszett oda jégeső miatt.