Így mozogtunk a helyadatok alapján: ezúttal többet voltunk a munkahelyeken

A Google keresőóriás megyei szintű bontásban mutatja meg, hogy hogyan viselkedünk a hatósági intézkedések hatására, így baranyai helyváltoztatások is kirajzolódnak a statisztikáikból. Az előző frissítéshez képest újabb adatokat kaptunk nemrégiben, így már negyedik alkalommal látszik, hogyan változnak a szokásaink a járvány ideje alatt, ahogyan az időben haladunk előre.

Ismét betekintést nyújtunk abba, hogy mi, hogyan változott az otthoni munkavégzés, a kijárási tilalmak és más, a világjárvány görbéjének ellaposítását célzó intézkedések nyomán. Megyékre lebontott adatokat publikálnak hétről hétre – igaz némi késéssel -, ám így is világosan látszik, hogyan változnak a szokásaink a mindennapi életben itt Baranyában. Látjuk például, hogy hol tartózkodunk több időt, hol kevesebbet. A legfrissebb közlés április 26-ig mutatja az adatokat (tehát még az enyhítések bevezetése előtti helyzetet mutatja), melyből az látszik, hogy a húsvéti ünnepek után többet voltunk a munkahelyeken, mint a járvány kitörése óta bármikor, és egyre kevesebbet otthon.

Ezúttal 57 százalékkal járunk kevesebbet éttermekbe, kávézókba, könyvtárakba, plázákba shoppingolni, mint békeidőben. Az elmúlt hetek növekedéséhez képest a trend megváltozott a korlátozás utolsó hetének kezdetéig, ismét erőteljesen hanyagoltuk a vizsgált időszakban ezeket a helyeket. Húsvét után azonban természetes, hogy egyre kevesebbet töltöttünk a fenti egységekben.

Ismét csökkentek az élelmiszer- (kisbolt, piacok is ide értendőek) és/vagy gyógyszer-beszerező szokásaink, hiszen jelenleg a járvány előtti szinthez képest 29 százalékkal kevesebb időt töltöttünk ezeken a helyeken.

Némi csökkenés mutatkozott a legutóbbi adathoz képest a parkok látogatásával kapcsolatban. A legutóbbi 29 százalékos növekedéshez képest, április végén 21 százalékkal töltöttünk több időt a szabadban, mint a járvány előtt.

A legutóbbi 38 százalékos csökkenéshez képest ezúttal 36 százalékkal voltunk kevesebb ideig a buszpályaudvarok, vasútállomások, közösségi közlekedési helyeken Baranyában, mint békeidőben. Ez az arány tehát nagyjából stagnál.

Eddig folyamatos csökkenés mutatkozott a munkahelyek felkeresésében is, ám ez a tendencia megtört, és bár még mínuszban van, de emelkedett az elmúlt hetekhez képest. Ezzel párhuzamosan folyamatos emelkedés volt eddig tapasztalható az otthon töltött órákban, ez is most megváltozott. Bár 6 százalékkal többet voltunk otthon, mint a járvány kezdete előtt, de a megelőző hetihez képest 17 százalékról esett ide a mutató.