Így támadták egymást hátba a pécsi baloldalon: Bognár Szilviát leváltották

A baloldali városvezető koalícióban már lassan egy éve az egymással szembeni kiszorítósdik, pozícióharcok, belháborúk zajlanak. A tülekedés pozíciók körül persze érthető.

Szivárványkoalíciónak, káoszkoalíciónak, és kedd óta kabarékoalíciónak is nevezhetjük a pécsi baloldali városvezetést, amelyet az MSZP, a DK, a Jobbik, a Momentum, és néhány hozzájuk húzó képviselő alkot. Az egyesületi színekben civil köntösbe bújva, a szavazólapon a pártjaikat elrejtve városházára bejutott baloldaliak ugyanis alig húsz hónap alatt egymással szembeni támadásokkal elfogyasztottak egy alpolgármestert és kineveztek újabb kettőt. Ezzel a választók által közvetlenül meg sem választott (MSZP-közelinek tartott) tisztségviselő mellett egy DK-s és egy MSZP-s alpolgármester is lett.

No taps, no party

A DK-n belüli helyzetet kiválóan érzékelteti az a jelenet, amikor a Péterffy Attila polgármester idején tanácsnokká kinevezett DK-s Auth István még azt a gesztust sem tette meg, hogy megtapsolja párttársát, a szintén DK-s Bognár Szilviát, amikor a leváltásakor távozott a városvezetők közül. Auth azonban következetes volt, hiszen ő volt az, aki korábban a DK-ból egyedüliként nem írta alá azt a 12 pontos ultimátumot, amellyel néhány hónapja éppen Bognár Szilviát akarták megvédeni. Köztük volt az a DK-s Zag Gábor is, aki most Bognár helyét foglalhatta el.

Semmit nem ér az ultimátum

A baloldaliak közül a momentumosok és a DK-sok úgy vívtak szabadságharcot a városvezetés ellen, hogy közben a valódi és tényleges lépést nem merték megtenni, azaz nem léptek ki a koalícióból, hanem helyette olyan követeléseket gyártottak, amelyből rögtön a legelsőt sem tudták keresztülvinni, vagyis azt, hogy Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármestert hívja vissza a polgármester. Péterffy veszélyhelyzetben egyszemélyes döntést hozva nevezte ki ugyanis a szocialistát alpolgármesterré, közben elvette Bognár Szilvia jogköreit. Akkor úgy tűnt, hogy a DK-sok sem hátrálnak ki Bognár mögül, még Kunszt Márta is elvesztette frakcióvezetői pozícióját azt követően, hogy Nyőgérit kinevezték, a baloldali helyi lapok szerint ugyanis ő is támogatta Nyőgéri pozícióba emelését. Ezután érkezett az utólag naivnak tűnő, a szocialisták megregulázását szolgáló és végül elhaló ultimátum, amelyet Zag Gábor is aláírt – aki éppen Kunszt frakcióvezetői posztját kapta meg.

Csak közös vélemény lehet

Kedden viszont már Kunszt jelenthette be a DK részéről, hogy visszahívják posztjáról Bognárt. A valódi okokra nem derült fény, csupán bizalomvesztést emlegettek, de az bizonyos, hogy a kulturális területekért felelős alpolgármester nem nézte jó szemmel, ahogy Zsolnay Negyed élére kineveznek egy autókereskedőt, vagy éppen különvéleményt fogalmazott meg kulturális kérdésekben. Ezek is beleférhettek volna normális esetben egy együttműködő városvezetés esetén a véleménynyilvánítás szabadságába, de a tét egészen más lehetett. Nem véletlenül intéztek MSZP-közeli lapok támadást ellene, még árulást is emlegetve, miközben számtalan pozícióban kerültek be a szocialistákhoz köthető személyek.

A renitensek megfékezése

Mellár Tamás, az egykori fideszes képviselő, aki függetlenként jutott be a Parlamentbe, majd pedig az MSZP–P frakciószövetség tagja lett, nagyon sokszor és nagyon keményen bírálta Péterffy Attila polgármestert. Mellár borsot tört a helyi szocialisták orra alá azzal is, hogy bejelentette, az MSZP őt támogatja a 2022-es választáson jelöltként, amit először helyben igyekeztek cáfolni, de a központi alkuval szemben tehetetlenek voltak. Mellárral szemben ráadásul az a súlyos választói kritika is nyilván elérte a városházát, hogy alig látják körzetében, Kertvárosban, és a múlt héten pedig már arról nyilatkozott, hogy egy olyan új kezdeményezéssel álltak elő a városházán MSZP-s ötlettől vezérelve, amik Mellár szerint „nem egyeztethetőek össze a demokratikus játékszabályokkal”. Ez arról szólt volna ugyanis, hogy egy közös frakciót alakítanának a baloldaliak, egyformán kellene szavazniuk. Ezt nem írták alá a momentumos képviselők és a DK-s Bognár Szilvia.

Leszámolás és üzenet?

Lapunk több forrásól is úgy értesült, hogy Bognár Szilviának nemcsak azzal kellett szembesülnie, hogy a párttársai is hátba támadják és leváltatják az alpolgármesteri posztról, hanem azzal is, hogy a történtekkel szinte párhuzamosan, a napokban kiderült, hogy az egyik önkormányzati cégnél középvezetőként dolgozó férje is távozik állásából. Úgy tudjuk, hogy a fideszes városvezetés idején is köztudott volt, hogy a család inkább a baloldali politikával szimpatizál, rendszeresen részt vettek Gyurcsány Ferenc pécsi fórumain, de sem a választások előtt a Tüke Busznál dolgozó Bognár Szilviával, sem a férjével kapcsolatban nem merült fel még annak a lehetősége sem, hogy a politikai nézeteik miatt el kellene távolítani őket az önkormányzati cégektől.

A Gyurcsány-paktum

Mint megírtuk, a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc már tavaly ősszel eligazíthatta a szálakat Pécsen is, vélhetően azóta is folyamatos kapcsolatban volt a várossal azért, hogy az irányítása alá kerülő baloldalon ne legyenek – akár demokratikus értékek miatt – kilengések a 2022-es választás előtt. Vélhetően ezért is születhetett meg az a paktum az MSZP és a DK között, ami lehetővé tette Bognár leszedését, Nyőgéri Lajos alpolgármesterré való megválasztását. A Momentum ugyan a városházán szabadságharcosként léphetett fel, de mindez nem befolyásolja azt, hogy országos szinten már összefogtak Gyurcsány Ferenc mostani és korábbi pártjaival.

Ez az igazi kabaré

Több pécsi is így értékelte azt, ami a városházán történt kedden: Nyőgéri ugyanis reggel fél kilenckor még azzal indokolta lemondását az alpolgármesteri posztjáról, hogy nem akarja politikai támadásnak kitenni Péterffy Attila polgármestert a személye miatt, de 11 órakor már úgy láthatta, ez a veszély már elmúlt, és vállalta a feladatot – egyébként addigra már nem csupán képviselői fizetésért, hanem annak sokszorosáért.