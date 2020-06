Így vigyázzunk értékeinkre, hogy elkerüljük a hívatlan látogatókat

Beköszöntött végre az igazi meleg nyár, az iskolának is vége, a családok többsége strandra, nyaralni megy. A rendőrség idén is hasznos tanácsokkal látja el a lakosságot a betörések, lopások megelőzése érdekében.

Tópartra indul reggel a család, ám a készülődés során nyitva felejtik az erkélyajtót, mire este hazaérnek, nem várt meglepetés fogadja őket: betörtek a lakásukba. Az ilyen és ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében fokozottabban kell most figyelnünk értékeinkre. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta lapunkat, hogy a besurranásos és alkalmi lopások, a gépkocsifeltörések, illetve a lakásbetörések egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek.

– Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ha nyaralni indulnak, ne felejtsék el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati és a teraszajtót! Ha van a lakásban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválják – fogalmaztak. – Amennyiben hosszabb időre hagyják el otthonukat, kérjék meg rokonukat, ismerősüket, hogy rendszeresen ürítse a postaládát. Ha kulcsot is tudnak neki adni, jó, ha naponta változtat a redőnyök állásán.

Mint megtudtuk, érdemes beszerezni programozható villanykapcsolót is. Mert a különféle időpontokban felkapcsolódó lámpa azt a benyomást keltheti, hogy valaki otthon tartózkodik. A rendőr-főkapitányság szerint, ha a családok szabadságukat otthon töltik, akkor sem árt az óvatosság. Ha a lakásban tartózkodnak, napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a hívatlan látogatót. Ha kertes házban laknak, a kertkaput se felejtsék el bezárni. S a mai digitális világban fontos az is, hogy a nyaraláson lévők a közösségi médiában nyilvánosan ne osszanak meg olyan fényképeket, bejegyzéseket, amelyből arra lehet következtetni, hogy napokig nem tartózkodnak otthon.

Betörés esetén azonnal tegyünk bejelentést a rendőrségre, és a nyomok biztosítása érdekében a lakáson kívül várjuk meg a rendőrök kiérkezését!