Illegálisan lerakott, állati eredetű csontok hevernek a kutyastrand közelében

Illegálisan lerakott, állati eredetű hulladékok hevernek a Hirdhez közeli kutyastrand utcájában – hívták fel olvasóink szerkesztőségünket.

Olvasóink elmondása alapján ősz óta hulladéklerakónak használja valaki a Hirdhez közeli, 6-os úttal párhuzamos – régi 6-osnak is nevezett út – melletti zöld területet. Műanyag tárgyak, ételmaradékok hevernek az út mellett, de gyakran állati eredetű melléktermékek is láthatóak a fűben. Ottjártunkkor 15–20 félbevágott koponyacsontot is láttunk. Mint megtudtuk, belsőségek, húscafatok is szoktak lenni az út mellett, ám ezt valószínűleg a vadállatok fogyasztják el.

A hirdiek régebben gyakran megfordultak ezen az útszakaszon, ugyanis itt nincs nagy forgalom. A helyiek kutyát sétáltattak, a gyerekek bicikliztek, ám a szemét miatt manapság inkább nem is mennek erre. Felvetődik a kérdés: mit tehetünk, ha ilyet látunk? Kinek kell/lehet ezt jelenteni?

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az állati eredetű melléktermék a jogszabályok értelmében nem minősül hulladéknak, arra speciális szabályok vonatkoznak. Az állampolgárok az illetékes jegyzőnél tehetnek bejelentést. Az állati eredetű mellékterméket annak kell ártalmatlaníttatnia, akinél képződött. Ha ez ismeretlen, és kiléte nem deríthető ki, akkor a jegyző kötelessége gondoskodni az ártalmatlanítás megszervezéséről.