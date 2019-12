Nem mindegy, hogyan vágjuk le a disznót

A disznóvágás még mindig jelentős közösségi esemény, sok településen rendeznek látványvágásokat is, ahova az összes lakót meghívják. Arra azonban figyelni kell, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történjen.

A téllel eljött a disznóvágás időszaka is, amely a mai napig egy fontos közösségi esemény. Barátok, rokonok, szomszédok gyűlnek össze, sok településen az összes lakost várják ilyenkor. Ahhoz, hogy a disznóvágás valóban jó élmény maradjon, az előírt szabályokat is be kell tartani.

– A disznóvágással kapcsolatos jogszabályi előírások különbözőek attól függően, hogy az előállított élelmiszert mi magunk fogyasztjuk el, vagy másoknak is adunk belőle, azaz közfogyasztásról van-e szó – derül ki a Baranya Megyei Kormányhivatal közleményéből. – Az utóbbi esetben, amelybe beletartozik az is, ha a szomszédoknak viszünk kóstolót, szigorúbbak a szabályok.

A kormányhivatal szakemberei hangsúlyozták, hogy ha magánemberként, kizárólag a család számára vágunk disznót, akkor is be kell tartanunk az úgynevezett állatjólléti előírásokat, így például szúrás előtt el kell kábítani az állatot.

Figyelni kell arra is, hogy a vágás előtt időt kell hagynunk az állat felnevelése során esetleg alkalmazott gyógyszerek kiürülésére.

Az állat húsában fellelhető gyógyszermaradványok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.

Nem kötelező, de ajánlott a súlyos megbetegedést okozó Trichinella nevű parazita jelenlétére megvizsgáltatni a húst. Az állat rekeszizmából kell egy kis darabot a legközelebbi laborba eljuttatni, ami a megyében a kormányhivatal pécsi, a Szabadság úti épületében is található.

Az önkormányzat által szervezett disznóvágások során pedig csak állatorvos által megvizsgált, vágóhídon levágott állat húsát lehet feldolgozni, hiszen közfogyasztásra szánják azt. Az ilyen eseményeket be kell jelenteni a járási főállatorvos felé is, aki ellenőrizheti az előírások betartását, amelyekért minden esetben a rendezvény szervezője a felelős.