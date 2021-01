Imádja az életet Csigabá, azaz Kiss Szabolcs harsonaművész

Életvidám ember Kiss Szabolcs, gyerekeket (ő a közkedvelt Csigabá) és felnőtteket egyaránt mosolyra fakaszt minden mondatával.

– Miért adják a Lickl-díjat?

– Lickl György két évszázaddal ezelőtt elismert bécsi zeneművész, zeneszerző és karmesterként otthagyta a sikereket és Pécsett hozott létre szimfonikus együttest. A zenekar vezetése ezért úgy döntött, hogy az emlékére 2016-tól három kategóriában jutalmazza évről évre a zenéhez való viszonyt, a szociális érzékenységet.

– A felnőtt- és a gyerekközönségnek is a kedvence. Lehet ezt még überelni?

– Soha nem gondolkozom díjakban, számomra az a legfontosabb, hogy mindenki mosolyogjon körülöttem. Nekem minden elismerés meglepetés, valójában csak arra törekszem, hogy az emberekhez és a munkámhoz való viszonyom alapján őszinte szemmel nézhessek tükörbe. Mindemellett bízom benne, hogy az élet tartogat még hasonló váratlan örömöket, meglepetéseket.

– Közel 25 éve tagja a zenekarnak, részese a nagy átalakulási folyamatnak. Milyen volt kezdetben és most itt játszani?

– Az még az ezredforduló előtti időszak, és akkor is kiváló emberekből állt a társaság, boldog vagyok, hogy ismerhettem őket. Azt is látni kell, hogy más volt akkor a zenei szolgálat, kevésbé átgondolt, ugyanakkor a mainál intenzívebb a terhelés. Most minden egészen profi keretek közt zajlik, általában egyszerre csak egy, de minőségi előadásra kell koncentrálni. Másrészt úgy látom, hogy a zeneművészek az utóbbi másfél évtizedben minden korábbinál lelkiismeretesebben készülnek, hogy önmaguk és a közönség elismerését elnyerjék.

– Csigabá hogy élte meg a járványhelyzetet?

– A pandémia egyértelműen a tehetséges fúvószenész lányaim felé fordított. Az online tér széles lehetőséget teremtett a versenyzésre, s éltünk is vele. Emellett zeneszerzőként próbálkoztam és feleségemmel, Csiganyóval, továbbá valamelyik lányunkkal családi trióban is gyakran kamaráztunk klasszikus és könnyűzenét egyaránt. A lányaim ugyanakkor arra is rácsodálkozhattak, hogy a zenéhez egy olyan szekrényajtó vezet, mint amilyen a Nar­nia krónikájában van, mely mögött fantasztikus mesevilág tárul fel, ahol észrevétlenül repül az idő.

– Van hogy nem zenél a család?

– Heti rendszerességgel túrázunk, hegyoldal-közeli otthonunkból indulunk neki a Mecseknek, erdei levegőzésre, nagy beszélgetésekre és gyönyörködünk a minket körülvevő tündéri világban.

Három a kislány, s mind zenélnek

Kiss Szabolcs 1973-ban született Keszthelyen. Sárbogárdon járta ki az általánost, Vácott a Művészeti Szakközépiskolát. A Pécsi Zeneművészeti Főiskolán 1997-ben diplomázott, azóta a Pannon Filharmonikusok tagja. A pécsi jazzélet ismert alakja, játszott Bagi Dani zenekarában, a Jazz 4 Funban, a Six For Youban. Felesége, Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész, a Művészeti Szakgimnáziumban tanít, a PTE Zeneművészeti Intézetében óraadó tanár. Három lányuk van: Kiss Viktória Eszter (19) fuvolázik, Szendrői-Kiss Johanna (12) szaxofonozik, zongorázik, Daniella (8) oboázik és zongorázik.