Imádja Pécset a brit nagykövet

Pécsett tökéletesítette magyar nyelvtudását őexcellenciája Iain Lindsay, Nagy-Britannia Magyarországra akkreditált nagykövete. A hazánkban méltán népszerű diplomata tegnap a megyeszékhelyen járt, szerkesztőségünkben is vendégül láttuk.

Iain Lindsay 2016 március vége óta Nagy-Britannia nagykövete hazánkban, Budapesti megbízatását megelőzően Bah­reinben teljesített szolgálatot. A Brit Birodalom Érdemrendjével kitüntetett szimpatikus, jó humorú férfi tevékenységét hazánkban is elismerik, szeretik.

Iain három évvel ezelőtt Pécsett tanult meg magyarul és azóta is szeretettel tekint a városra. A szűkebb hazánkhoz fűződő kapcsolatáról is beszélt, és lapunk iránt is érdeklődött a tegnapi látogatásán. A Dunántúli Napló készítésének kulisszatitkairól, a nyomtatott sajtó létjogosultságáról Fülöp Zoltán főszerkesztővel beszélgetett.

– Londonban, Pécsett valamint Debrecenben is intenzív anyanyelvi szintű tanfolyamokon vettem részt a kiküldetésem előtt. A budapesti érkezésem után pedig minden héten két magyar órám is volt, majd 2017 szeptemberében visszatértem Pécsre, egy második, rövidebb kurzusra a C1-es, felsőfokú vizsgám előtt – kezdett bele történetébe a nagykövet.

A diplomata saját és kollégái példáján felhívta a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára. – Minden eddigi budapesti brit nagykövet beszél magyarul, az elődöm Londonban és a magyar Velencén tanult magyarul. A következő helyettesem tavaly augusztus óta tanul magyarul, június végén Pécsre érkezett és 3 hónapos programon vesz részt, mely után ő is leteszi a felsőfokú nyelvvizsgát – mondta. A skót származású nagykövet magas szintű nyelvtudása sokszor hasznára van, szerkesztőségünkben is magyarul beszélt, de volt rá példa, hogy verset is mondott már magyarul a költészet napján vagy március 15-én.

– Imádom Pécset! – mondta, amikor a baranyai megyeszékhelyen töltött idejéről kérdeztük. – Gyönyörű a város, jó a hangulat. Én anno januárban és februárban tanultam itt, akkor nem ilyen idő volt, most ezt a mediterrán klímát is megtapasztalhattam. Rendkívül hálás vagyok, hogy lehetőségem volt visszatérni.

Iain jó emlékekkel gondol vissza az itteni fogadó családjára is, mint mondta, csodálatosan gondját viselték, ma is kapcsolatban vannak. Nekik köszönhetően ismerte meg a magyar bort, a pálinkát és a magyar konyhát is. Viccesen megjegyezte, mindig biztonságban érezte magát mellettük, ugyanis négy családtag is orvos volt.

– Nagyon örülök, hogy Budapesten kívül tanultam meg magyarul, mert így megismerhettem Pécset is – fogalmazott.

A nagykövetet érdekelte a téma, hogy a felgyorsult világ, az elektronikus média előtérbe helyeződése mellett mi az, amivel a nyomtatott sajtó többet tud nyújtani az olvasóknak. A főszerkesztő elmondta Iain-nek, hogy a Dunántúli Napló a bama.hu honlappal a fiatalokat is próbálja megszólítani, de az idősebb olvasókat is kiszolgálja. A nyomtatott újságnak még mindig nagyobb ­presztízse van mint az elektronikusnak. Amíg ez a felfogás megmarad, a nyomtatott sajtónak mindig lesz létjogosultsága.