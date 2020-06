Íme a baranyai település, ahol lábujjhegyen kaszálnak, hogy ne tapossák el a virágokat!

Emlékeztek még arra az akcióra, amit Hosszúhetény indított tavaly? Virágszőnyeget szerettek volna létrehozni a faluban, ezért jó sok helyen vetették el a mezei virágok magját, hogy idén megtörténhessen a csoda.

És ahogy a képeken látszik, alakul!

Ehhez a csodához azonban sok türelem és odafigyelés is párosul. A településen gondos precizitással kaszálnak és kikerülik a színpompás virágokat.

A virágszőnyeg ötlete egy teljesen civil kezdeményezés volt a baranyai településen. Igaz, a helyiek külföldi és hazai példák alapján fogtak hozzá az „élő” szőnyeg kialakításához. Tavaly arra kérték a hetényieket, hogy mezei virágok magját gyűjtsék be és a falu határában szórják el.

Az ötletnek pedig nemcsak az arra járók, hanem az arra repülő méhek is nagyon örülnek. Arról nem is beszélve, hogy ha sikerül a hetényiek terve, akkor ezeket a területeket jóval kevesebbszer kell majd a jövőben nyírni, így még spórolnak is.

Az akcióhoz csak gratulálni tudunk!