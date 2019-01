Ingyenes applikáció értesít a legfrissebb pécsváradi hírekről

Saját városi applikációt fejlesztett ki az elmúlt hetekben Pécsvárad, amit már bárki letölthet okostelefonjára.

Megtalálhatók rajta többek között az önkormányzat, járási hivatal és egyéb intézmények elérhetőségei, ahol pedig további információra van szükség, ott az applikáció a város honlapjára irányít át. Az alkalmazás megjeleníti Pécsvárad legfrissebb híreit, eseményeit, és ezekről értesítést is küld a felhasználóknak.

A turisták is megtalálhatják a legfontosabb tudnivalókat a városról és a várról, de a szálláshelyek és éttermek között is nézelődhetnek. Amennyiben utóbbiaknak honlapja is van, úgy az applikáció átvezet oda, így bővebb információt kaphatunk a szolgáltatóról. Pécsvárad nevezetességeiről rövid összefoglalót is olvashatunk, illetve azok elérhetőségét is megtaláljuk az alkalmazásban.

Saját fiókot is létrehozhatunk az oldalon, így lehetőség nyílik lakossági bejelentéseket tenni az önkormányzat felé, regisztráció után a városról készült fényképeinket is feltölthetjük és megoszthatjuk a felhasználókkal.