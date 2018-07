Inkább ne fürödjünk a szökőkútban!

A DN SMS-rovatában az elmúlt napokban „pancsolás”jeligével megjelent egy hozzászólás, amelynek írója kifogásolja, hogy helyi rendelet nem tiltja a szökőkutakban való fürdőzést a baranyai megyeszékhelyen. – írja egyik olvasónk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nincs is semmi szükség a helyi szabályozásra, hiszen ismereteim szerint az egészségre ártalmas vízben való megmártózás tilos, helyi rendelet nélkül is szabálysértésnek minősül, azaz a közterület-felügyelők ilyen esetekben jogosultak intézkedni. Szerintem azonban ennél sokkal fontosabb az emberi, pontosabban a szülői felelősség kérdése. Mert lehet, hogy a hőségben nyűgösebb a gyerek, az is lehet, hogy a Szent István téri szökőkutat, vagy a Széchenyi téri csobogókat látva ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy egy kicsit pancsoljon a vízben. Itt kellene a szülőnek észnél lennie, és mérlegelnie: el kell magyarázni a gyerekeknek, hogy miért nem szabad és miért lenne veszélyes, ha megmártózna.

Egyszerűen, például a következő mondatokkal: nem mehetsz a vízbe, mert könnyen beteg lehetsz tőle, hiszen ezt a vizet nem tisztítják, fertőzésveszélyes. Lehet, hogy még így is hiszti és sírás lesz a vége, de ahogy például nem engedjük őket abba a homokozóba, amibe előtte a macska belepiszkított, ugyanígy a szökőkút vizébe se szabad őket pancsolni hagyni. Nem éri meg kockáztatni, hacsak a nyár további részét azután nem akarja az ember orvosi rendelőkben tölteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Név és cím a szerkesztőségben