Interjút kértünk Péterffytől, de még csak választ sem kaptunk

A baloldali pártok hatalmi harcában vergődő pécsi polgármester egy éve nem ad lapunknak interjút. Összeírtuk, miket szerettünk volna tőle megkérdezni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tavaly, az év végéhez közeledve interjút kértünk Pécs polgármesterétől, Péterffy Attilától. A polgármestert nem először szerettük volna személyesen megkérdezni, de ahogy a járvány előtt, most sem volt hajlandó erre, sőt még választ sem kaptunk a megkeresésre a választásokon még átláthatóságot ígérő politikustól. Tény, hogy nem előre megírt kérdések alapján előre megírt válaszokat vártunk volna, hanem nyilvánvalóan élő interjút kértünk, ami nem kizárt, hogy megijesztette a Facebook­on nagyon erősnek beállított polgármestert.

Azért szerettünk volna vele interjút készíteni, mert az új irányítás alatt hiába tettünk fel több száz kérdést, különböző ügyekben, azokra elvétve, szelektálva kaptunk csak választ.

Mi indokolta a biztosok kinevezését?

Szerettük volna tőle megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy az eltelt 14 hónap alatt a korábbi, leginkább elítélt és rossznak tartott városvezetés által elindított projekteket adta át eddig többnyire, vagy éppen mi az oka annak, hogy ennyi biztost, tanácsnokot vagy alpolgármestert nevezett ki. Felmerült volna kérdésként, hogy miért volt az a városvezetés egyik első intézkedése, hogy megemeljék a képviselők és frakcióvezetők bérét. Mint ismert, kineveztek egy DK-s civil tanácsnokot, egy momentumos innovációs biztost, valamint megemelték több cégvezetőnek a bérét is.

Az új városvezetés szocialista körökhöz köthető vezetőket küldött a városi cégek élére. Az egykori MSZP-s alpolgármester, Meixner András fia került a Biokom élére társügyvezetőnek, a Tettye Forrásházhoz Brandstätter Gábor érkezett, akinek apja a tanácselnöki poszt kapcsán is szóba került a rendszerváltáskor. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezére, Szabó Szilárd szintén MSZP-s körökkel ápol jó kapcsolatot információink szerint. Megjelent Pécsen – előbb a PSN Zrt. háza táján, majd a polgármester körül – Török Ottó is, akinek közös cége volt Puch Lászlóval, e vállalkozás pedig tanácsokat osztott milliókért a szocialistáknak. Török végül tanácsadóból polgármesteri biztos lett – az ő munkáját (az elvileg a városházi koalíciót erősítő) Momentum alelnöke, Körömi Attila minősítette úgy, hogy „ellenőrizhetetlen”.

A PSN Zrt. vezérigazgatója is a szocialista háttérországból érkezett: Máté János ugyanis az MSZP-s pártalapítvány által támogatott helyi MSZP-közeli lap ügyvezetője. A szintén szocialista körökhöz köthető kinevezettek sorát erősíti Barabás Béla, aki az említett helyi laptól landolt a városházán, jelenleg tanácsadóként dolgozik.

Kőhegyi István, volt szocialista parlamenti képviselő, is megjelent a színen: ő korábban aktívan részt vett a választási kampányban, fel-felbukkan a városházán, a városvezetők társaságában. Egyes vélemények szerint a veszélyhelyzet leple alatt alpolgármesteri székbe ültetett Nyőgéri Lajossal ők ketten a legbefolyásosabbak a pécsi önkormányzatnál. A pécsi polgármestert Kőhegyi szerepéről is megkérdeztük volna, ahogyan azt is, miként vélekedik arról, hogy a városvezetésen belül a momentumosok, illetve a DK-sok alkothatnak egy platformot, míg egy másikat az MSZP – az utóbbihoz csapódó Jobbik és Párbeszéd egyáltalán nem tölt be meghatározó szerepet.

Koalíciós válság lehet a hatalmi harcok vége

Ezzel el is érkeztünk a 2020-as évet meghatározó jelenséghez, a koalíciós hatalmi válsághoz, pozícióharcokhoz, amik viszont a valódi folyamatokat lelassítják, meggátolják. Maga Péterffy – ugyan a járvánnyal takarózva – úgy fogalmazott, hogy „a koronavírus két hulláma miatt ebből egy év küzdelmesen, de óhatatlanul úgy telt el, hogy az eredmények, a folyamatok előrehaladása elmaradt attól, amit elvártam. Annak ellenére, hogy Pécs város vezetése minden tőle telhetőt megtett”. A polgármester a már említett Nyőgéri Lajos kinevezése kapcsán pedig azt mondta, hogy azért a szociális és népjóléti terület kapott most különös figyelmet, mert ez az a szektor, ahol a járvány okán a sürgető, azonnali feladatok a leginkább elvonták az energiát a munka stratégiai részétől.

Ellenben éppen azok fogalmaztak meg kritikát vagy inkább cáfolatot, akik e területen otthonosan mozognak, és a baloldali városvezetés mögött korábban kiálltak. A Város Mindenkié Csoport azt mondta, hogy a tavaszi első hullámban a Szociális Ellátórendszer 2.0 programnak elkészült a kilenc területre vonatkozó, konkrét javaslatokat és bevonandó szervezeteket, erőforrásokat felsoroló tervezete, de azt egyszerűen nem tárgyalták meg, pedig Bognár Szilvia alpolgármester ezzel volt megbízva, akitől elvették végül ezeket a területeket. Az a Bognár, aki tavasszal még párton kívüli volt, bár Gyurcsány Ferenc még kampányolt is mellette a választások előtt, ezt azért sem igyekezhettek nagyon hangsúlyozni, mert ezzel a Mindenki Pécsért Egyesület független és civil szervezetként való bemutatása vált volna hiteltelenné. Bognár azt követően lépett be a DK-ba, hogy egyre élesebbé, már nyilvános megnyilatkozásokkor kimutathatóvá vált a Péterffyvel való konfliktusa. Ez egyébként akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Bognár nyíltan szembehelyezkedett a polgármester azon döntésével, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed élére egy olyan személyt nevezzenek ki, aki korábban autókkal kereskedett, s a város életét meghatározó kultúrához vajmi kevés köze volt. (Nyőgéri kinevezése miatt Péterffynek még az a szervezet, a Mindenki Pécsért Egyesület is nekiment, amelyik a választáson indította, a Momentum pedig súlyos, a pécsi önkormányzatiságban saját koalíciós partnerrel szemben példátlanul durva közleményben tette helyre a polgármestert, ami nagyon mély szakadékot jelez Pécs irányításában.)

Vezetőségváltás történt a kulturális intézményeknél

A 2020-as évet egy másik, finoman szólva sem kulturált mederben lezajlott, majd pedig a városvezetés részéről furcsán kommunikált kulturális vezetőváltás is meghatározta. A Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pályázata kapcsán ugyanis hiába támogatta a társulat 80 százaléka és a szakmai grémiumban ülő önkormányzati képviselők is az azóta megválasztott igazgató, Lipics Zsolt pályázatát, a baloldali városvezetés kommunikációja kormányzati diktátumot lebegtetett meg, hogy ezzel is hergelje a pécsieket, leginkább a saját választóikat. (A színház pénzügyi helyzete kapcsán az is kiderült, hogy az új városvezetés idején a színház több mint 100 millió forinttal kevesebb összegből gazdálkodhat, pedig más városokban ez nem így történt.)

Aztán Gyurcsány Ferenc személyesen járt is Pécsen, vélhetően azért, hogy rendet tegyen, de látogatásának célját, eredményét azóta is mélyen titkolja a városvezetés. Sokat elárul azonban a DK-elnök fogadásáról, hogy Péterffy nem a főkapunál, hanem a hátsó, autós bejáratnál várta a pártvezetőt.

Nemcsak a házon belüli perpatvarral, hanem Péterffynek az ősszel azzal is szembe kellett néznie, hogy tízezer tiltakozó aláírás gyűlt össze amiatt, mert egy érdektelenségbe fulladt közmeghallgatáson jelentették be, hogy be akarják zárni hosszú időre a pécsi vásárcsarnokot.

A kormányra mutogat a polgármester

Az évet persze meghatározta a koronavírus-járvány, amelynek kezelése kapcsán szintén többször is a kormányra mutogatott a polgármester, pedig tavasszal maga záratta le a mecseki park­erdőt, sőt még a parkolókat is – ahová legalább ki tudtak volna mozdulni a pécsiek –, de neki köszönhetően kell a városban egy teljesen üres dűlőúton is maszkot hordaniuk az embereknek. A városvezető decemberben a karácsony ünnepét nem tisztelve úgy döntött, hogy lekapcsolja a díszkivilágítást, hogy a kormánynak ezzel üzenjen, mert a kis- és középvállalkozásoknak kevesebb adót kell fizetniük.

Az év során egyébként átvilágító ügyvédek csoportja is dolgozott a városi cégeknél és intézményeknél több tízmillióért, hiszen az előzetes közlések szerint mindezt 15-20 ezer forintos órabérért tették meg. Ez alig kevesebb annál, mint amennyit a tavaszi védekezésben helytálló szociális szférában dolgozók kaptak jutalmul több havi munkájukért.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a kormány 2020-ban 5,7 milliárdos többlettámogatást nyújtott a pécsi egyetemnek, a kabinet – a korábbi 2,5 milliárd mellett – 416 milliós többlettámogatást is adott Pécsnek az új vásárcsarnok építéséhez. Szintén többlettámogatással 300 milliót biztosított napelemparkra a Füzes-dűlőben. Annak ellenére, hogy idén számtalan program elmaradt a járvány miatt, a kormány mégis a teljes évre vonatkozó 1,9 milliárdos támogatást adja meg a Zsolnay Negyednek, és 520 millióval támogatja a Pécsi Nemzeti Színházat is. A fentieken túl előzetes becslések szerint 20 milliárd forintba kerül majd annak a sportközpontnak az építése is, amely otthont ad a PMFC-nek, és amelyet a kormány megfinanszíroz Pécsnek, de idén 800 millió forint többlettámogatást nyújtottak már a Dárdai Labdarúgó Akadémia befejezésére is.