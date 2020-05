Interneten keresztül tartják a kapcsolatot a védőnők

A koronavírus-járvány életünk szinte minden területére hatással van. Más eszközökkel, más módon kell most dolgozniuk a védőnőknek is.

Több száz emberrel vannak kapcsolatban a védőnők, egészségügyi dolgozóként ők is a veszélyeztetett csoportba tartoznak. Felmerül a kérdés, hogy végzik el a kisbabák látogatását, a gyerekek státusz vizsgálatát most? A Magyar Védőnők Egyesületének honlapján elérhető tájékoztatás alapján a szakemberek folyamatosan elérhetők, azonban ebben az időszakban csak elektronikusan, eleget téve az Operatív Törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatásának.

– Minden egészségügyi ellátó elkészítette a saját működési rendjét, ezért általánosságban nem lehet iránymutatást adni, csak egyet, hogy mindenki keresse a lakcím szerint illetékes védőnőt telefonon és egyeztesse a gondozási folyamatot – fogalmaztak.

Mindenki a saját orvosánál és védőnőjénél tud tájékozódni, mivel ők ismerik a várandós és a gyermek aktuális állapotát, valamint a helyi eljárásrendet. A várandósgondozást a szülész-nőgyógyász orvosok végzik, a védőnők elektronikusan tartják a kapcsolatot a várandósokkal. Az újszülött védőnő általi látogatása kórházból való hazajövetel után szükség esetén lehetséges, egyeztetve a védőnőkkel – akik a megfelelő védőeszközökkel keresi fel a családot. Ezt követően a megbeszélt gondozási terv szerint a telefonos, elektronikus kapcsolattartást folytatják. Ha mégis szükséges a személyes találkozás, a tanácsadóban, egyeztetett időpontban tudnak találkozni, ahol egyszerre csak egy szülő és gyermek lehet jelen.

Egy pécsi védőnő elmondta, hogy az életkorhoz kötött gyermekkori szűrővizsgálatok most sem maradhatnak el, ők általában e-mailben küldik el a szülői kérdőívet és kitöltve várják vissza. A kérdőívek letölthetőek a gyermekalapellatas.hu honlapról is. A szakember azt is elmondta, hogy általában elegendő a páciensekkel való telefonos, online kapcsolattartás, a szülők felmerülő kérdéseit ezeken a csatornákon keresztül is meg tudják válaszolni. De ők is várják, hogy visszaálljon a vírushelyzet előtti rendszer, hogy fizikailag is kapcsolatban lehessenek a családokkal.