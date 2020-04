Írásban kell számot adni tudásukról idén az érettségizőknek

Kis csoportokban, egymástól legalább másfél méteres távolságra, és csak írásban fognak érettségizni idén a végzős gimnazisták – többek között erről döntött a kormány. Kiderült az is, hogy a vizsgák a korábban tervezett időpontban, május 4-én indulnak.

– Osztályunk szerencsés, szinte minden kötelező érettségi tárgyból végeztünk, és már csak ismételtünk, vagy a tételeket dolgoztuk ki, amikor bezártak az iskolák – mesélte Réka, végzős, pécsi gimnazista. – A jelenlegi helyzet valamilyen szinten még jó is, hiszen otthon többet tudunk készülni. A személyes kapcsolat viszont hiányzik, és nem egyszerű követni a tanár magyarázatát az online órán, amikor valamilyen hiba miatt nem látjuk őt rendesen.

A felkészülés tehát a lehetőségekhez képest jól halad, de a diáklány örült volna, ha kicsit későbbre tolják az érettségi időpontját. A Leőwey Klára Gimnáziumban szintén az érettségire készülnek, a csütörtöki bejelentés után gőzerővel elkezdődött a szervezés, hiszen ott idén 150 diák fog vizsgázni a különböző tantárgyakból. A legfőbb tudnivalókat tehát már nyilvánosságra hozták, Zalay Szabolcs, a gimnázium igazgatója azonban elmondta, bizonyos a részletkérdéseket még meg kell oldani. Éppen ezért várnak a központi szabályozásra, ami napokon belül megérkezhet.

– Azt még nem tudjuk, hogy a védőmaszkokat és kesztyűket központilag biztosítják-e az iskoláknak – említette az igazgató. – Vannak olyan tantárgyak, amiből nincsen írásbeli vizsga, de most még arról sincs információ, hogy ilyen esetben a szóbeli hogyan zajlik majd.

Zalay Szabolcs hozzátette, hogy járnak hozzájuk diákok komoly alapbetegséggel, akikre külön fognak vigyázni, és a legnagyobb teremben próbálják elhelyezni őket. Olyan tanárokat pedig nem osztanak be ügyelni, akiknek szintén volt korábban betegségük, de így is meg tudják oldani a vizsgáztatást.

A ballagásokat is másképp szervezik

A végzős gimnazisták életében az érettségi természetesen meghatározó, de előtte a ballagás is nagy jelentőséggel bír. Idén ezeket az ünnepségeket sem tudják a hagyományos formában megtartani, viszont az iskolák számos kreatív megoldással készültek. Réka elmesélte, náluk is elmarad a ballagás, helyette az iskola azt kérte a végzős osztályoktól, hogy küldjenek be videókat, amikből aztán egy kisfilmet fognak készíteni az együtt töltött négy év emlékére. És ha már a ballagáson nem is tudnak elbúcsúzni egymástól, a bankettet mindenképpen meg szeretnék tartani, amint lehetőségük lesz erre.

A Leőwey Klára Gimnáziumban sem lesz idén ballagás a hagyományos keretek között. A diákok is szomorúak emiatt, ezért mindenképpen szeretnének létrehozni nekik egy évfolyamszintű találkozót interneten keresztül, hogy tudják, az iskola gondol rájuk. Emellett tervezik azt is, hogy minden héten más-más tanár hagy személyes üzenetet a tanítványoknak a gimnázium honlapján.