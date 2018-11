A legújabb a baranyai sokác sírfeliratokat elemzi Dr. Gyurok János

Dr. Gyurok János feltérképezte Baranyában a sokác sírokat, s ily módon több száz évre visszamenőleg talált érdekes információkat a Baranyában élő sokacokról. A szociológusnak ez lesz a 11. könyve, és többek között bennszülöttek után is kutatott Dél-Amerikában, Kubában.

– Hol találhatók sokác sírok?

– Mohácson, Versenden, Birjánban, Kátolyban, Marázán, Olaszban, Kásádon, Alsószentmártonban, Lothárdon, Magyarsarlóson, valamint a bácskai Hercegszántón.

– Mitől különleges az összegzése?

– Én nem néprajzi alapon vizsgálódtam, hanem szociológusként vontam le tanulságokat. Például, hogy mire lehet következtetni a 19. században itt élő sokácok sírfelirataiból, annak megfogalmazásából, nyelvi megjelenítéséből és mennyire fogadták el ezt a kisebbséget az adott korban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Mennyi sokác él napjainkban Baranyában?

– Úgy 15 ezer ember lehet boszniai sokác származású, egyébként magam is az vagyok. Az én őseim Olovo környékéről érkező keresztény katolikus sokác-horvátok, a másik nagy csoport pedig Srebrenica mellől jött. A megyében élő harmincezer horvátnak pedig a fele boszniai sokác.

– Miben sajátos még a kötet?

– Rengeteg fotó támasztja alá a megállapításaimat és a kötődéseinkről vallásszociológiai elemzést is készítettem.

– Nagyon más egy sokác sírkő, mint a magyar?

– Most már nem, de eredetileg a sokác fejfát mindig letakarták egy kendővel, mely aztán ott maradt, amíg csak el nem porladt. Alsószentmártonban még található néhány ilyen nyomokban.

– Ez a 11. könyve. Mind a sokácokkal foglalkozik?

– Legfeljebb a fele. Több Indiáról született, miután tíz éve tanítok, kutatok pécsi kollégákkal Indiában. Delhiben és Amritszárban vannak kiváló kapcsolataink. Ott is szociológiai vizsgálatokat végeztem, a kasztrendszerről, a vallás rendkívüli szerepéről. Másrészt szponzori támogatásokat gyűjtve évente tíz szakmailag rátermett hallgatót is kiviszünk magunkkal. Most pedig cserekapcsolatot építünk, hogy ne csak az orvosi karon tanuljanak indiai diákok. Tanulmányoztam az őslakosokat Dél-Amerikában, Peruban, Bolíviában, Argentínában, Mexikóban és Kubában. Emellett Tito állammal és a nemzetiséggel kapcsolatos politikáját elemeztem, és a kisebbségi média szerepét hazánkban.

– Mi lesz a következő?

– Egy hindu pappal dolgozunk azon, hogy bemutassuk, miként tudja egy nyugati ember befogadni Indiát.

Délszláv kötődés a családban

Dr. Gyurok János 1960-ban született Mohácson. Versenden nőtt fel, Pécsett járta ki a délszláv általánost, Budapesten a délszláv gimnáziumban érettségizett, majd szociológus diplomát szerzett az ELTE-n. Bogádon tanított, a megyei művelődési központban volt nemzetiségi referens, majd hosszabb időt kutatott Dél-Amerikában. Vezette az MTA pécsi Horvát Kutatóintézetét, s húsz éve tanít a PTE szociológiai tanszékén, s vendégoktató a boszniai Tuzlában is. Felesége, Márta pedagógus, két lányuk van, Gordana (31) esztéta, Mirjana (29) kommunikációval foglalkozik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS