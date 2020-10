Iskolaválasztás előtt állnak a családok, kezdődik a középiskolai felvételi időszak

A középiskola-választás előtt álló diákoknak még van néhány hónapjuk a jelentkezési határidő végéig.

Az intézményválaszték Baranya megyében igen nagy, ha megvannak az iskolaválasztás fő szempontjai és a megfelelő iskolatípus − szakközépiskola, szakgimnázium vagy gimnázium, két tannyelvű, alapítványi, egyházi vagy magán, alternatív, sport- vagy művészeti iskola −, érdemes összeállítani a lehetséges intézmények listáját, és a későbbiekben csak ezekkel foglalkozni.

Ebben segítségükre lehet az Oktatási Hivatal oldalán megtalálható kereső, melyben város, fenntartó és iskolatípus alapján is lehet böngészni, az intézmények adatlapján pedig meg lehet nézni az alapinformációkat. Érdemes már most figyelemmel követni a szimpatikus középfokú iskolák honlapját, mert van ahol közzétették már a 2021-ben induló osztályok listáját és a felvételi tájékoztató információkat.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tematikus honlapján is tájékozódhatnak a családok arról, hogy az általános iskolai tanulmányok után milyen típusú iskolában lehet továbbtanulni, itt megtalálhatják Baranya megye összes szakgimnáziumának, szakközépiskolájának kínálatát és honlapját.

Az intézmények általában már október közepétől szerveznek nyílt napokat, de van, ahova még decemberben és januárban is el lehet látogatni. Vannak olyan iskolák is, ahol több turnusban szervezik a nyílt napokat, így azoknak sem kell szomorkodniuk akik lemaradnak az elsőről. A diákoknak – és gyakran a szülőknek is – érdemes elmenni több kiszemelt iskola nyílt napjára, hiszen így lehet belelátni igazán az intézmény életébe, képzési ajánlatába. A legtöbb iskolában a diákok és a szülők órákat is látogathatnak, megnézhetik a tantermeket és tájékoztató előadásokat hallgathatnak meg. S több intézmény rendezvényekkel is készülnek ezekre a nyílt napokra.

A közelgő nyílt napokról – s arról, hogy ezek megrendezésébe mennyire szólt bele a járványhelyzet – a kiszemelt iskoláknál lehet érdeklődni, illetve a legtöbbször közzé teszik a fontosabb információkat a honlapjukon is. A vírus miatt ugyanis van, ahol egyáltalán nem tartanak, máshol az is előfordulhat, hogy különleges, online nyílt napot rendeznek az intézményben.