Ismét a Dunában mosnak a Sokac-révnél

Szombaton ismét feleleveníti a Mohácsi Sokacok Olvasóköre, milyen is volt anno a „pranje na Dunavu”, azaz a mosás a Dunában.

A programok délután három órakor a tűzgyújtással kezdődnek, négy órakor indul a felvonulás a kör Táncsics Mihály utcai székházától a Sokac-révbe. Az egylet hagyományőrző csoportja fél ötkor fog hozzá a mosáshoz, majd kulturális műsor kezdődik. A vacsora várhatóan hét órára készül el. A tíz esztendeje hagyományosan július első hétvégéjén sorra kerülő programra egyre többen kíváncsiak, rendre több százan gyűlnek össze a révnél.

Amellett, hogy a program igen érdekes és látványos, a negyvenévesnél fiatalabbaknak azért érdemes ellátogatni a mosásra, mert közülük biztosan sokan nem látták, hogyan is zajlott egykoron a dunai mosás, a náluk idősebbekben pedig biztosan szép emlékeket is ébreszt a még a hatvanas években is szinte mindennaposnak számító, fáradtságos munka hangulatának felidézése.