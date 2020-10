Ismét buszozhat, aki vonattal utazik a fővárosba

A Pécs–Budapest közti menetidő pár perccel megnő, mivel karbantartási munkákat végeznek.

Aki vonatra ül októberben, annak érdemes előre tájékozódnia, mert a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) több pályaszakaszon ismét felújítási, karbantartási és fejlesztési munkálatokat végez, emiatt egyes személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes esetekben pedig bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

A Pécs–Dombóvár–Budapest vonalon október 17-ig az intercityk helyett Pécs és Dombóvár között pályakarbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek – közölte a MÁV. Emiatt az IC-k korábban indulnak el a pécsi vasútállomásról, hogy a végállomásra, a Budapest Keleti pályaudvarra, a megadott időben érjenek be a vonatok, ezért a közel három és félórás út pár perccel meghosszabbodik. A Pécsről induló személyvonatok helyett Szentlőrinc és Dombóvár között szintén pótlóbuszok közlekednek, míg a Gyékényes–Pécs vonalon, október 17-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek a Dombóvár–Szentlőrinc közötti pályakarbantartás miatt.

A Dombóvár–Komló vonalon is változásokra készülhetnek az utasok. A korábban Dombóvárról 9 óra 5 perckor induló vonat helyett október 17-ig pótlóbusz közlekedik, egy másik változás is van, a busz 9 óra 3 perckor indul el a dombóvári állomásról Komlóra. Itt is megnövekszik a menetidő, a korábbi 49 perc helyett közel 20 perccel többet buszozhatunk.

Október 26-án a Pécs–Villány–Mohács szakaszon dolgoznak majd a MÁV szakemberei, emiatt október 29-ig buszok váltják fel a vonatokat ezen a szakaszon.