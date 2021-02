Ismét dolgozhatnak a gépek a földeken

Folyamatosan dolgoznak a munkagépek a földeken, a múlt héttől megkezdődtek a fejtrágyázások, illetve a talaj-előkészítő munkák a tavaszi vetésekhez.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az utolsó téli hónap, a február a legtöbb gazdaságban a tavaszra történő felkészülés jegyében telik. Baranyában is folyamatosan láthatóak a munkagépek a földeken, fejtrágyáznak a gazdálkodók. A jogszabály február 15. után lehetővé tette a trágya kijuttatását, így mindenki, aki tudta, már elkezdte a munkát, azóta is dolgoznak, hiszen fagyott földön könnyebben járnak a gépek, azok más munkákkal kevésbé vannak lefoglalva.

– Esőből volt bőven eddig, ám az elkövetkezendő két hétre enyhe és csapadékszegény időt jósoltak, így most megindultak a talajlezárások is. A gazdák bíznak benne, hogy nem hirtelen lesz meleg, hiszen a nappali 15–16 fok és az éjjeli fagypontközeli hőmérsékletek ingadozása nem tesz jót a növénynek, és a talajnak sem. Oda kell figyelni a hengerezésre, hogy az árpa és a búza gyökere ne szakadjon el a földtől. Fokozottan figyelni kell a visszatömörítésre – mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Hozzátette, az őszi vetések vegyes képet mutatnak, a repce 80 százaléka jó állapotban van, az árpák esetében csak a vetések 65–70 százalékáról mondható ez el, míg a búzánál még rosszabb az arány, 60 százaléka van jó kondícióban.

A növényvédelmi munkák addig nem kezdődnek meg, amíg az éjszakai átlaghőmérséklet nem éri el az 5–6 fokot. A talaj-előkészítés ugyanakkor folyamatos, a tavaszi vetéseknek – búzának, árpának, lucernának – magágyát is most készítik elő a gazdálkodók.

Még küzdenek a pocokkal a gazdálkodók

Ősszel a pockok száma igen magas volt, számukat a hideg, a hó, az áztató eső, illetve betegség is gyérítette ugyan valamelyest, de a gazdáknak továbbra is figyelniük kell az állományt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a legsúlyosabban fertőzött Bóly és Mohács térsége, ahol táblaszinten kellett megkezdeni a pockok elleni védekezést, van olyan tábla, ahol kétszer is.

A pocok szinte minden szántóföldi növényben kárt tesz, az árpában és a búzában akár 40 százalékos kártételt is tud okozni. A mélyszántás sokat segíthet a védekezésben, azokon a területeken, ahol ősszel elvégezték ezt a termelők, ott kevesebb lehet a pockok száma.

Feleannyi repcét vetettek, mint egy éve

Ősszel kiadós csapadék hullott az országban – térségünk sem volt kivétel –, melyre nagy szükség is volt, a talaj nedvességtartalma jelentősen növekedett, ám az őszi vetési munkálatokat és a kukorica aratását is hátráltatta. A csapadékos időjárás miatt volt olyan, ahol nem tudták elvetni az árpát és a búzát, így ezekből kevesebbet vetettek Baranyában, repcéből pedig feleannyit, mint az előző évben. Őszi árpát 17 500, őszi búzát 58 400, őszi káposztarepcét 13 800, rozst 830, tritikalét 2 400 hektáron vetettek ősszel Baranya megyében. A gazdálkodók most is bíznak benne, hogy az időjárás nem okoz majd gondot a növényekben, és a talaj-előkészítő munkákat sem hátráltatja.