Immár ötödik alkalommal szólt egy napig minden a pécsi zenekarokról, szombaton rendezték meg ugyanis a Made in Pécs Fesztivált. A szervezők számos újdonsággal készültek idén is.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a rendezvényen fellépő együttesek száma, idén közel 130 zenekar, több mint 500 pécsi zenésze csapott a húrok közé. A koncertek a város 6 klubjában zajlottak párhuzamosan, délelőtt 10 órától vasárnap hajnali 1-ig, a zenekarok 20 perces műsorral mutatkoztak be. A szervezők vendégprodukciókat is hívtak, három bandát Erdélyből, hármat pedig Veszprémből.

A programfüzetet végigolvasva jól láttuk, hogy délelőtt 10-kor már befutott, a nagyközönség számára jól ismert bandák kezdenek mindegyik klubban. Így nem kisebb feladatra vállalkoztunk, minthogy végigjárjuk a szórakozóhelyeket, belehallgatunk mindegyik nagyágyú koncertjébe. A Szabadkikötőben kezdtünk, ahol a 30Y Köles Ferenccel, a Pécsi Nemzeti Színház színészével egészült ki. A hely zsúfolásig tele volt, ezen még a frontember, Beck Zoli is meglepődött, mint mondta arra számítottak, hogy 15-20 ember lesz kíváncsi rájuk. Hát nem így lett.

A Ti-ti-tá felé vettük az irányt, már a Lyceum utca elején hallani lehetett az ütemes basszust, tisztában voltunk vele, hogy most nem egy akusztikus koncerthez lesz szerencsénk. Itt is elég sokan voltak, a legfiatalabb rajongó egy 1 év körüli kislány volt, aki édesanyja ölében zajvédő fejhallgatóban élvezte az előadást. Innen rohamléptekben indultunk a Trafik felé, ahol Rudán Joe-ék éppen a Gyönyörűségek völgyét játszották, a hangulat magával ragadott, elégedetten konstatáltuk, hogy a pécsi rockénekes még mindig nagyon tud. A főként középkorúakból álló közönség vastapssal jutalmazta a produkciót.

A Made in Pécs Caféba nem jutottunk be, sokan az utcán várakoztak, annyira tele volt a hely. Tovább is mentünk, a Nappaliban még tartott a veszprémi ÉSTE: Trócsányi-Süle produkció, ez is jó volt, s nem csak nekünk tetszett, többen molinóval is készültek a zenekar tiszteletére. Utunk a Pécsi Estben végződött, ahol Sub Bass Monster már befejezte, de meghallgattuk a Beneath My Skin koncertjét, Linkin Parkot idéző számaik igazán ütősek voltak.

Jó választás volt az Ark for One

Késő délután újra visszatértünk a belvárosba, ellátogattunk néhány hozzánk közel álló koncertre. Ezek közül a Nappaliban fellépő Ark for One volt magasan a legjobb. A friss alternatív pop-rock zenekar a néhány hónapja megjelent, Félhomály nevet viselő kislemezük dalait játszotta el a közönség nagy örömére. A számok ütősek voltak, a zenészek profik, a frontember energiabomba. A húsz perc gyorsan eltelt, pedig szívesen hallgattam volna őket még tovább is.