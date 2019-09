Ismét megrendezik az Európai Mobilitási Hetet – sétálj velünk!

Szeptember 16. és 22. között tizenhetedik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Az idei kezdeményezés mottója: Sétálj Velünk!

Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány eseményéhez ezúttal a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata is csatlakozott, hiszen a pécsi egyesület számára is fontos a környezettudatosság, ezért szeptember 19-én és 20-án a csapat tagjai a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája tanulóit a Nagy Jenő utcai könyvtár előtti épületnél várják majd és egy kijelölt ösvényen kísérik fel a gyerekeket az iskolába. A diákokra apró ajándékok is várnak.

Az akció időtartalmára a szervezők szeretnék biztonságosabbá tenni a gyerekek iskolába jutását, emellett mérsékelni az Őz utcában a forgalmi dugók kialakulását.