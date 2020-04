Ismét változik a pécsi helyi buszok menetrendje

A koronavírus-járvánnyal összefüggő korlátozó intézkedések miatt megváltozott utazási igények alapján bevezetett korábbi menetrendi változásokat követően a Tüke Busz Zrt. és a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai a város kiemelt pontjain folyamatosan nyomon követték az utasforgalom alakulását és értékelték az utasszámokat – írta közleményében a Tüke Busz Zrt.

Az elmúlt időszakban sok észrevétel érkezett a műszakváltásokhoz kapcsolódó járatindulások gyakoriságával összefüggésben, valamint a nagyvállalatok, foglalkoztatók is jelezték kéréseiket a menetrend módosításával, megtartásával kapcsolatban.

A 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az emberek közötti 1,5 méteres távolságot lehetőség szerint a tömegközlekedés során is alkalmazni kell. Ez gyakorlatban szóló autóbuszon maximum 18-20, csuklós autóbuszon 27-30 utast jelent. Az utasforgalmi adatok értékelése és a további menetrend módosítás végrehajtása is ennek figyelembe vételével történt – olvasható a közleményben.

A fentiekre, valamint a tömegközlekedési járműveken is alkalmazandó, az utasok közötti szociális távolság tartás szabályaira is figyelemmel, és a tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával történt folyamatos egyeztetések eredményeként 2020. április 24-én, péntektől az alábbiak szerint változik a pécsi helyi járatok menetrendje.

Hétköznap (munkanap)

4:00-tól 8:00-ig:

– A 36-os és a 37-es járatok helyett összevont 46-os járatok közlekednek 30 percenként.

– A Malomvölgyi útról 6:59-kor és 7:19-kor nem indulnak a 107E járatok.

– 7:40-kor 14Y járat helyett 102Y járat indul Petőfi-aknáról Uránvárosba.

Az időszakra vonatkozóan a fel nem sorolt vonalak menetrendje nem változik.

8:00-tól 13:00 óráig:

Az autóbuszok a 3, 6, 7, 7Y, 8, 20, 21, 23Y, 24, 30, 103, és a 130-as járatok kivételével szabad vagy munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek az alábbiak szerint:

– 1-es vonal: 8:00 és 12:00 között a követési idő nem változik, mindössze a szabadnapi indulási időpontok kerülnek átvezetésre. 12:00 és 13:00 óra között a délelőtti 30 perces követési idő folytatódik.

– 2 és 2A vonal: A szabadnapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok (15 perces járatkövetés).

– 4, 4Y, 104, 104A vonal: A szabadnapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok (15 perces járatkövetés) a 4 és a 4Y vonalakon. A somogyi/istván-aknai (104) és a hirdi (104A) településrészek kiszolgálása a szabadnapi menetrend szerint történik, amely 12-es (Budai állomásról 9:50), 13-as (Főpályaudvarról 8:20, 9:20, 10:20) és 15-ös (Főpályaudvarról 11:20 valamint Budai állomásról 12:20) járatok indítását jelenti. Megjegyzés: Uránvárosból 12:15-kor, Hird, Harangláb utcából 8:21-kor induló 104E járatok változatlanul közlekednek!

– 14-es vonal: a járatok délelőtt 60 percenként indulnak, amely megegyezik a szabadnapi menetrenddel. A Főpályaudvarról 12:20-kor és Petőfi-aknáról 12.59-kor induló járat közlekedik!

– 26-os vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint indulnak az autóbuszok, amely a Budai állomásról 26-os, a II-es rakodóról 29-es jelzésű járatok indulását jelenti Gyükésbe.

– 27-es és 40-es vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, amely 60 percenként induló 40-es, ellenkező irányban és szintén 60 percenként közlekedő 27-es járat közlekedését jelenti. A Benczúr Gyula utcából 60 percenként 25-ös járat indul a Budai állomás felé.

– 28-as és 38-as vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok 8.00 és 11.42 között, amely 60 percenként 38-as járatok indítását jelenti András utca betéréssel. Lámpásvölgy irányából 11:42-kor, Uránvárosból 12:37-től a jelenlegi menetrend áll vissza a 28-as vonalon.

– 39-es vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint a II-es rakodóról induló 29-es járatok végzik a térség kiszolgálását. Gyükésből a belváros felé a menetrend nem változik, továbbra is 39-es járatok indulnak a Főpályaudvarra.

– 41-es és 42Y vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint indulnak az autóbuszok, amely az Árpádváros-postavölgyi eljutási lehetőségeket nem érinti (továbbra is 60 percenként vagy 41-es, vagy 43-as járat indul), Nagyárpádra 120 perces követési időt jelent a 43-as járatokkal.

– 44-es vonal: A szabadnapi menetrend szerint indulnak a járatok, továbbá 11:20-kor és 12:20-kor indul autóbusz.

– 32-es és 33-as vonal: A szabadnapi menetrend szerint közlekednek a járatok.

– 34Y és 35Y vonal: A szabadnapi menetrend szerint indulnak az autóbuszok, amely 60 perces járatkövetést és 34, illetve 35-ös járatok indítását jelenti. A „Y” vonalrészre (Damjanich u. – Jurisics u. – Angster u. – Surányi út) utazók számára a változatlan követési idővel közlekedő 32-es járatok biztosítanak eljutást.

– 46-os és 47-os vonal: A munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek a járatok, amely 47-es járatok indítását és 60 perces járatkövetést jelent.

– 55-ös vonal: Nem indulnak a járatok. Kertváros és a Klinikák között az eljutást a változatlan menetrenddel közlekedő 103 és 130-as autóbuszok biztosítják. A délelőtti időszakban nincs műszakváltás az egészségügyi intézményekben, illetve a betegforgalom is jelentősen lecsökkent a vonalon. Megjegyzés: az egyéb időszakokban továbbra is közlekednek a vonalon az autóbuszok.

– 60A vonal: Nem indulnak a járatok. A járat által érintett területekre más járatok (Kertváros: 3, 103, 7, 23Y, 24, 6, 8, Keleti városrész: 2, 2A, 4, 4Y, 13, 14, 15) által biztosított az eljutás. A Vásárcsarnok és a Lánc utcai rendelőintézet látogatói forgalma előbbi esetben teljesen, utóbbi vonatkozásában minimálisra csökkent, ezért indokolt a járatok leállítása.

Az időszakra vonatkozóan a 3, 6, 7, 7Y, 8, 20, 21, 23Y, 24, 30, 103 és a 130-as járatok menetrendje nem változik.

13:00-tól 17:00 óráig:

A 31-es vonalon, egy járatpár kivételével (Főpályaudvarról 16.20-kor, a Tettye, Havi-hegyi útról 16.42-kor indul járat) nem közlekednek az autóbuszok. A területre az eljutást a 34Y és 35Y jelzésű járatok nyújtanak, amelyek a Pálosoknál a 33-as járatokra közvetlen átszállást biztosítanak. Az intézkedéssel összefüggésben a 33-as vonalon az indulási időpontok módosulnak.

Az időszakra vonatkozóan a fel nem sorolt vonalak menetrendje nem változik.

17:00-tól hajnali 4:00 óráig:

Nem változik a menetrend.

Szombat (szabadnap)

Nem változik a menetrend.

Vasárnap (munkaszüneti nap)

Az 1-es, a 30-as és a 130-as vonalon szombati (szabadnapi) menetrend szerint közlekednek az autóbuszok.

A fel nem sorolt vonalak menetrendjében nem történik változás.

A részletes menetrendek és a menetrendfüzet a http://tukebusz.hu/ oldalon, valamint az egyes megállóhelyi tájékoztató táblákon érhetőek el.