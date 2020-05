Ismét visszaülhettek a volán mögé a tanulóvezetők

Az elmúlt hetekben a járvány miatt nem találkozhattunk tanulóvezetőkkel az utakon.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a legtöbb autósiskola felfüggesztette az oktatást. Azt, hogy meddig, még nem tudják – jelent meg lapunkban március 31-én. Mint azt akkor egy pécsi gépjármű-szak­oktató elmondta, a kényszerszünet előtt leginkább olyan diákoknak tartotta meg az óráját, akik még kezdők, hiszen ha egy gyakorlottabb tanuló levezeti most az óraszámot, akkor sokat felejthet a vizsgáig.

A járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit március közepétől függesztették fel, ám az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyével május 6-tól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhattak a vizsgák és utánképzések. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont közleménye szerint fontos feltétel, hogy a helyszíneken kizárólag azok tehetnek vizsgát, akik életvitelszerűen is az adott településen élnek. A vizsgaközpont az óvintézkedések részeként korlátozza a résztvevők számát is, ami a várakozási idő növekedéséhez vezethet. A társaság vidéki irodáiban a járványügyi előírások betartásával ismét lehetőség van a személyes ügyintézésre is. A járvány ellenére nem változott a gyakorlati vizsga szakmai tartalma, feladatai és időtartama sem.

– Néhány órám lett volna csak hátra a forgalmi vizsgáig, mielőtt a járvány miatt abbahagytam a vezetést – mondta el lapunk kérdésére a baranyai Nagy Bence. – Most már megvan az új vizsgaidőpontom, gőz­erővel készülök a forgalmira.

A vizsgáztatás újraindításának nem csak a jogosítványszerzés előtt állók örülnek, a gépjármű-szak­oktatók is. Mint egy szakember elmondta, közülük a legtöbben egyéni vállalkozók, így kereset nélkül voltak az elmúlt két hónapban.

Kötelező a maszk, kesztyű viselése és a fertőtlenítés

Mivel a vezetési gyakorlat közben az oktató és a tanuló közel ül egymáshoz az autóban, egy méter távolság sincs közöttük, néhány higiéniai előírás betartása – maszk és kesztyű viselése, gyakori fertőtlenítés – fontossá vált.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a vizsgaközpont csak azokat a vizsgákat és utánképzéseket szervezi meg, amelyek helyszínén járványügyi szempontból biztonságos körülményeket tud teremteni. A részvétel kötelező feltétele a védőfelszerelés viselése. A társaság a veszélyhelyzetre tekintettel rugalmasan kezeli a beérkező lemondásokat is, és ilyen esetben ingyenesen biztosít új időpontot.