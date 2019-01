Ismételten divatba jött a pároknál a házasság

Jegygyűrűk, meghívók, dekorációk, ruhák – mindent megtalálhattak a tökéletes esküvőhöz a házasodni vágyó párok a hétvégén a Tudásközpontban rendezett 17. Esküvő Kiállításon. Nagy volt az érdeklődés, az egyik kiállító szerint a házasság ismét divatba jött, egyre több fiatal pár fordul hozzájuk. Ez a rendezvény pedig remek alkalom volt, hogy az esküvővel kapcsolatban mindenre választ kapjanak az érdeklődők. A tapasztalatok szerint a legtöbben meghatározott költségkerettel indulnak neki az esküvő szervezésének, ahhoz igazítják a különböző szolgáltatásokat. A kiállítók közül többen kínáltak kedvezményeket a pároknak a hétvégén.

Az egyik jegygyűrűket bemutató pavilonnál például 20 százalékkal olcsóbban lehetett megvenni az ékszereket. Sok házasodni vágyónak ez biztosan jól jött, hiszen egy kiállítótól megtudtuk, hogy egy pár különlegesebb jegygyűrű akár 300 ezer forint is lehet.

Az esküvő egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen ruhában jelenik meg a menyasszony és a vőlegény. A költségeket nézve ez is jelentős kiadás, de mivel az árak széles skálán mozognak, mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Menyasszonyi ruhákat és férfi öltönyöket már 50 ezer forinttól lehet találni egészen 200-250 ezer forintig. Az ár attól függ, milyen anyagból készült a ruha vagy mennyi díszítés van rajta. A szalonok tulajdonosaitól megtudtuk, hogy a legtöbb menyasszony még mindig inkább bérli a ruhát, és nem veszi meg, ami egy kicsit olcsóbb megoldás.

A párok az esküvő szervezésekor a részletekre is nagy hangsúlyt fektetnek, a lakodalmon a dekorációnak is komoly jelentősége van. Ehhez is adott inspirációt a kiállítás. Idén a pasztellszínek, a lila és a rózsaszín a legdivatosabbak, a díszek pedig az élő virágokkal, farönkökkel, növényi motívumokkal a természet szépségét próbálják visszaadni.

A kiállítók elmondása szerint a házasodni vágyók törekednek arra, hogy minden dekorációs elem összhangban legyen, akár még a meghívót is ehhez igazítják, hogy teljes legyen az összkép. A díszítés árát sok minden meghatározza, kezdve az esküvő helyszínének méretétől a felhasznált virágok mennyiségéig, emiatt a költségek tekintetében a határ a csillagos ég.

A kiállításon különféle esküvői helyszínek is bemutatkoztak, különleges süteményeket kóstolhattak az érdeklődők, profi fotósok munkáit tekinthették meg, vagy éppen tanár segítségét kérhették az esküvői tánc betanulásához. A kiállítók sokféleségének köszönhetően minden pár megtalálhatta azokat a dolgokat, amikkel a nagy napot felejthetetlenné tehetik.