Ismételten kiderült, a kormány egyáltalán nem bünteti Pécset

Az előző városvezetés által elindított és a kormányzati intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt évet egymilliárdos maradványösszeggel zárhatta a pécsi önkormányzat. A nemzeti oldal szerint ezért is felesleges volt a riogatás, a hisztériakeltés a baloldal részéről.

A baloldali városvezetés szerint a koronavírus-járvány miatt tavaly 3,7 milliárdos kiesése keletkezett az önkormányzatnak, de ennek a kompenzációját nem kérték a kormánytól, viszont egymilliárdos pozitív maradvánnyal zárták az elmúlt esztendőt – ez derült ki a legutóbbi konzultáción az elmúlt év zárszámadásának tárgyalásakor Péterffy Attila polgármester szavaiból, aki a saját gazdálkodásukat takarékosnak tartotta.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője örült annak, hogy sikerült a maradványt megőrizni, viszont most kiderült: az iparűzési adó kiesése is kisebb lett a vártnál, ami jelzi, hogy valóban működtek a kormány vállalkozásokat segítő válságkezelési intézkedései. Megemlítette azt is, hogy a 2020-as év költségvetéséhez hozzájárult az előző ciklusban elindított jelentős gazdaságfejlesztési program, és az is, hogy 2019-ben 4,5 milliárdos plusszal vehette át a stafétát a mostani önkormányzat.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője is kiemelte a fegyelmezett gazdálkodást, de szerinte a mostani zárszámadással az is világossá vált: nincs csődben a város, egyáltalán nem zuhant meg a gazdaság, mint ahogy ezt korábban mondogatták a baloldalon. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a kormány nem büntette Pécset, hiszen iparűzési adóra is kétmilliárdos kompenzációt ad, tavaly például az 1,9 milliárdos támogatást is megkapta a Zsolnay Negyed. Hozzátette: a baloldali riogatás felesleges volt, egyben megkérte őket, hogy a jövőben ne keltsenek hisztériát, mert ez nem használ a városnak.