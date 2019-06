Itt a tűzifavásárlás időszaka, kevesebb lehet idén a csaló

A hatóságok tapasztalatai szerint egyelőre nem jellemzők az átverések miatti vásárlói panaszok, ami minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a tavalyi szigorítás eredményeként a csalók már a hirdetéseik alapján kiszűrhetők.

Beköszöntött a nyár, ami azt is jelenti, hogy eljött a tűzifavásárlás ideje. Átverések miatti vásárlói panaszok egyelőre nem jellemzőek a fogyasztóvédőknél, ami köszönhető egyrészt annak, hogy még csak most kezdődik a szezon, illetve az elmúlt években életbe lépett, kereskedőket érintő szigorítások is hatásosnak bizonyulnak.

Tavaly óta a jogszabály lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy a csalókat a megrendelést megelőzően, a hirdetések alapján kiszűrjék. A tűzifát értékesítőknek jelentkezniük kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásába, EUTR technikai azonosítószámot kapnak, amelyet a hirdetésekben kötelezően fel kell tüntetniük. Akik a saját erdejükből adnak el faanyagot, elegendő az erdőgazdálkodói kódjukat jelölni. Ezek alapján a hirdető beazonosítható, reklamáció esetén pedig elérhető.

Fontos, hogy a vásárló már a megrendeléskor jelezze, hogy csak olyan tűzifát hajlandó átvenni, amelyet a hirdető a NÉBIH-hez bejelentett szállítójeggyel szállít, vagy ad át a vevőnek. Mindig kérjünk számlát vagy nyugtát, és a tűzifavásárlók részére kötelezően átadandó tájékoztatót is! Az áru átvételekor ellenőrizni kell, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető megnevezése, telephelye, erdőgazdálkodói kódja, vagy EUTR technikai azonosító száma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma fel van-e tüntetve. – Ha ezek az adatok szerepelnek, akkor későbbi reklamációját biztosabban tudja érvényesíteni a vevő. Minőségi kifogások előfordulhatnak ilyen esetekben is, de az adatainak megadását vállaló kereskedő felé nagyobb bizalommal lehetünk – hívja fel a NÉBIH a figyelmet.

A panaszokat a hatóságok fogadják

Fogyasztóvédelmi szakemberek azt tanácsolják, hogy inkább köbméterben mérve, térfogatra vegyünk tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, azt a fa víztartalma nem befolyásolja. Ha tömegre vesszük, fontos, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessünk. Célszerű megrendelés előtt a hirdetésben szereplő EUTR azonosítószám valódiságát is leellenőrizni: a NÉBIH honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) ez egyetlen kattintással megoldható.

Ha valaki megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre, a NÉBIH-nél és a fogyasztóvédelmi hatóságnál is tehet panaszt a vevő.

A bükk, gyertyán, tölgy, cser, akác és egyéb kemény hosszú, vastag tűzifa erdei köbmétere 22 860 forint a Mecsekerdő Zrt. árlistája szerint, ugyanez a nyár és a fűz esetén 12 700 forint. A darabolt kemény tűzifa mázsája 3100 forint, aprítva 3300 forintba kerül.