Ízletes kolbászt készíthetünk a lakásban is

A tél a disznóvágás időszaka, vidéken élvezhetjük is ezt a tevékenységet, de a városi ember nem biztos, hogy részt tud venni ilyen programon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kolbászhúst persze nem lehet minden áruházban kapni, de a húsboltokban találhatunk nem is olyan drágán, kilóját 800–1000 forint körül adják. Szükségünk lesz még bélre, lehetőség szerint természetes bélre, de akár műbelet is választhatunk. Darabra és méterre is vásárolhatunk ezekből, az áruk is ettől függően változik. Jó minőségű pirospaprikát is szerezzünk be, csemegét vagy csípőset, ezt mindenki a maga ízlése szerint döntse el.

Ha pedig megvan minden, akkor már csak egy jó recept kell. Tudjuk jól, ahány ház, annyiféle kolbász, ezért mi is csak egy változatot mutatunk meg, amit aztán bárki kedvére variálhat. Ehhez egyharmad rész hasaaljára vagy tokaszalonnára, és kétharmad rész sertéshúsra van szükség.

A húst és a szalonnát daráljuk le, majd ízlés szerint adjunk hozzá sót, borsot és pirospaprikát. Aki szereti, őrölt köményt és fokhagymát is tehet bele. Miután jól összekevertük, és elértük a megfelelő ízvilágot, hagyjuk néhány órát állni, és csak ezt követően töltsük be a keveréket a bélbe, úgy, hogy egyforma hosszúságú szálakat készítünk belőle.

Amennyiben a kolbászt süt­ni szeretnénk, akkor érdemes egy napra szellős, hűvös helyre fellógatni, és csak azután elkészíteni. Ha pedig nem szeretnénk felhasználni mindet, akkor fagyasszuk le, mert nyersen nem maradhat. A másik lehetőség, hogy füstölt kolbászt készítünk, ilyenkor a legegyszerűbb, ha ezt a folyamatot profikra bízzuk, és elvisszük egy füstölőbe a betöltött kolbászokat.

Természetesen otthon is megpróbálhatunk kialakítani füstölőt, a legjobb a megépített tégla füstölő, de egy nagy hordó vagy láda is megfelel a célra. A lényeg, hogy hűvös, de ne fagyos legyen, biztosítsuk a szellőzést a füstölések között és alatt, illetve a tűzteret különítsük el a kolbászoktól, hogy ne érje őket a direkt láng és hő.