Izzasztó a helyzet a Veress Endre utcai rendelőben is

Mint arról nemrég több dolgozó panasza alapján beszámoltunk, a Lánc utcai rendelőintézetben az elmúlt időszak forróságában szinte megsültek az ott dolgozók és az intézménybe látogatók.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére

Ugyan a pécsi önkormányzat legutóbbi megkeresésünkkor azt állította, hogy a Lánc és a Veress Endre utcai rendelőintézetekben is működik a klímaberendezés, az elmúlt napokban több olvasónk is ennek ellenkezőjét állította. Lapunk az épületekben dolgozóktól, valamint az intézménybe látogató betegektől, vendégektől is úgy értesült, hogy a légkondicionálással komoly problémák vannak.

Úgy értesültünk, a Lánc utcai rendelőintézet egyes részeiben a múlt héten is forróság volt, ellenben ablakot sem lehet nyitni, erre kiírásokon figyelmeztetnek. Az egyik rendelőben állítólag 32 Celsius-fokot mértek. Egyes helyiségekben viszont elviselhető a hőmérséklet, így valószínűleg a rendszer teljesítményével akadnak bajok.

Az uránvárosi Veress Endre utcai rendelőintézettel kapcsolatban is érkeztek panaszok. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy több alkalommal is járt az épületben az elmúlt napokban, és mindannyiszor „elviselhetetlen„ volt a meleg. Információink szerint előfordult, hogy a klímarendszer nem bírta a forróságot, ezért teljesen leállt.

A berendezést valamelyest sikerülhetett helyrepofozni, múlt héten már az épület egyes helyiségében működött a léghűtés, máshol azonban 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletben fogadták az embereket.

Mindenesetre a Veress Endre utcai intézményben a napokban szétküldték a klímahasználati útmutatót. A rövid dokumentumban többek közt az üzemeltetés idejével kapcsolatos szabályokról írtak, valamint a ventilátorok beállítására és a szellőztetésre vonatkozó kéréseket fogalmaztak meg.