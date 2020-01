Japánba készül a pécsi gyermekkar

Erre mondják azt, hogy: „Jött, látott és győzött.” A PTE Pannon Gyermekkarról ugyanis bátran kijelenthető, rövidesen az összes földrészt meghódítja.

A PTE Pannon Gyermekkar Schóber Tamás vezetésével januárban japán turnéra indul és előkészítés alatt áll egy új-zélandi koncertkörút is, valamint egy egész estés fellépés a New York-i Carnegie Hallban.

A kórusról tudni kell, hogy mindössze négy éve működik, az első évben pedig csak gyakoroltak, így napjainkra már közel száz mű van a repertoárjukban, és időközben külön utánpótláscsapatot is kialakítottak 4–9 éves gyerekekből.

Két éve aztán meghódították Amerikát, a New York-i Carnegie Hallban volt a tengerentúli sikeres bemutatkozásuk, idén nyáron pedig a harminc pécsi gyerek három hetes körúton több kanadai és USA-beli nagyvárosban lépett fel, húsz állomásos turnén és fesztiválhangversenyen.

Nem akármilyen feladat volt a gyerekek számára a nyári amerikai kaland, hiszen közben 40 ezer kilométert utaztak és tízszer emelkedtek repülővel a magasba. Schóber Tamás kiemelte, mindezek ellenére a gyerekekkel soha, sehol, semmi gond nem volt. A közönség pedig akár magyarokból, akár amerikaiakból állt, fantasztikusan fogadta a kórus műsorait. A Missoulai Fesztiválon például hatszor is felléptek, óriási ünneplés közepette.

Ekkortájt kaptak újabb megkeresést is a japán Kobe városából egy nemzetközi gyermek, ifjúsági és felnőtt kórusfesztiválra (Osakától 40 kilométerre délre található a település). Egyházzenével és magyar szerzők ismert műveivel indul most a felkelő nap országába a PTE Pannon Gyermekkar, január 9–21. között. Japánba az út Dubai-on keresztül vezet, Tokióba érkezik a társaság, ahol énekelni is fognak, majd Osakában, Kiotóban és Kobében lesznek újabb fellépéseik. Egy Schubert-átiratot, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Balázs Árpád és Selmeczi György műveit éneklik majd, az egyházzene adja a műsor gerincét, és Schóber Tamás saját kórusművét is előadják.