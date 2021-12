Járókelőket zaklat egy agresszív, gátlástalan banda a Mecsek Áruház környékén

A járókelőket is zaklatják annak a bandának a tagjai, akik az uránvárosi Mecsek Áruház közelében gyűlnek össze minden nap. A problémát a rendőrök is tapasztalják, több bejelentés is érkezett hozzájuk.

Ezt ne hagyja ki! Jakab Péter élettársát főtitkárnőnek hívják a Jobbikban Szinte nem lehet nyugodtan áthaladni, vagy a buszra várni a Mecsek Áruház környékén az ott tanyázó zűrös banda miatt. Az áldatlan állapotokról egy uránvárosi hölgy számolt be, akitől megtudtuk, a társaság tagjai alkoholt fogyasztanak a közterületen, hangoskodnak, szemetelnek, illetve zaklatják az arra járókat. Mint mondta, a kutyáját is rendszeresen hergelik. Mindezt tetézi, hogy a banda tagjai a Szilárd Leó parkba járnak elvégezni a kisebb-nagyobb dolgukat, az összepiszkított ruhákat pedig az amúgy népszerű tér ivókútjaiban mossák ki, ha éppen a hideg idő miatt nincs elzárva a víz. A gusztustalan és felháborító esetnek szemtanúja volt a tarthatatlan helyzetről beszámoló uránvárosi nő. Tőle tudjuk azt is, hogy rendszeresen intézkednek a rendőrök, és mentő is érkezett már a helyszínre. Megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, az említett esetekkel kapcsolatban több bejelentés is érkezett hozzájuk, a jogsértéseket ők is tapasztalják. Mint megtudtuk, az egyenruhásoknak általában csendháborítás, köztisztasági szabálysértés, közterületi alkoholfogyasztás miatt kell intézkedniük.

Arról tájékoztatták lapunkat, hogy a bejelentések száma összességében nem magas, azonban szabálysértési feljelentést idén csaknem száz esetben tettek a rendőrök. Többször szabtak ki helyszíni bírságot, de volt példa elfogásra és előállításra is. Leszögezték, az adott területen rendszeres a rendőri jelenlét, a visszatérő ellenőrzések eredményeképpen pedig csökkent az említett jogsértések száma. A békés hajléktalanokat segítik az uránvárosiak Hogy a szóban forgó banda tagjai hajléktalanok-e, nem ismert. Az viszont biztos, hogy a Mecsek Áruház környékén több olyan fedél nélküli ember tartózkodik rendszeresen, akik nem zavarják a környéken élők nyugalmát. Őket rendszeresen segítik ruhákkal, étellel és egyéb adományokkal az uránvárosiak. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Ellenállhatatlan tiramisu receptek