Játék közben magukról és társaikról tanulnak a gyermekek

Horváth András 2005 óta vezeti a pécsi Élményzónát, ahol többek között a hátrányos helyzetű gyermekek szerezhetnek felejthetetlen élményeket. Miközben szórakoznak, magukról és társaikról is tanulnak.

– Kihez szól az élménypedagógia?

– A módszertant alapvetően a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére találták ki, ezért 2013 óta szoros kapcsolatot ápolunk gyermekotthonokkal, lakásotthonokkal. Az ott lakóknak a minőségi együtt töltött időre van a legnagyobb szükségük, ezt szeretnénk biztosítani nekik az Élményvadász-projektben. Karácsony környékén ezért megkerestem különböző cégeket, szervezeteket, hogy élményprogramot ajánljanak fel a gyerekeknek. Így sikerült nekik Mikulás-partit szervezni, de el fognak látogatni a szigetvári várba is. Ezt a fajta együttműködést szeretnénk folytatni.

– Miben segítenek a gyermekeknek a foglalkozások?

– Az együtt töltött idő mellett a játékok fejlesztik a különböző kompetenciákat, és közben sok mindent megtanulnak magukról és társaikról. Van egy játékunk, amelyben egy tojást kell két és fél méter magasról ledobni úgy, hogy túlélje a zuhanást. Ehhez szívószál, papír zsebkendő és ragasztó segítségével építhetnek egy biztonsági hálót a tojásnak. Először egyedül, majd csapatokban kell megalkotni a védőburkot. A tojás lehet, hogy széttörik, megreped vagy ép marad, de ez már elindít egy beszélgetést, mit jelent számukra például siker vagy biztonság.

– Hogyan indult az Élményzóna?

– Már 2005 óta működik, de azóta sokat változott. A kezdetekben az volt a legfontosabb, hogy meghatározzuk a célközönséget. Egyszer a Szilárd Leó parkban kifeszítettem két fa közé a kötélkertet, ezen kellett átmenniük a vállalkozó szelleműeknek. Meglepett, hogy a két és fél éves gyermektől a hatvanéves hölgyig mindenki ki akarta próbálni. Akkor már tudtam, hogy van ennek a játékos fejlesztésnek jövője.

– Milyenek a visszajelzések?

– Sok pozitív tapasztalatom van, hiszen a gyermekek megtalálnak a közösségi oldalakon, üzennek nekem. Szervezünk nyári táborokat is, és olyan jó látni, amikor a negyedik hét után a résztvevők behívják a szüleiket, hogy megmutassák, mit tudnak, és kérlelik őket, próbálják ki a feladatokat. A felnőttektől is jó visszajelzések érkeznek. Pedagógusoknak tartunk továbbképzéseket, és van, hogy kötelezően az egész tantestületet beíratják. Ilyenkor az első nap kedvetlenül jönnek be, olykor nagy az ellenállás. A képzés után már azt kérdezik, mikor jöhetnek legközelebb.