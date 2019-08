Játékmotorosok adnak egymásnak randevút

Ötödik alkalommal rendezik meg a Játékmotoros Találkozót augusztus 31-én, szombaton 15 órától az Apáczai Művelődési Ház agóráján.

Az ingyenes rendezvényre a játékmotorral közlekedő kicsiket és nagyokat is várják. A gyermekek érkezhetnek biciklivel, gördeszkával, és rollerrel is, ám a játékmotoroké lesz a főszerep. Lesz játékmotor szépségverseny, állatsimogató, légvár, tűzoltóbemutató is. A fiatalok játékos feladatokkal játékmotoros jogosítványt is szerezhetnek.