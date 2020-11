Játékos formában beszélnek a járványhelyzetről

Két pécsi óvodában is rendkívüli szünetet rendeltek el koronavírus-fertőzés miatt.

Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a megyeszékhely két óvodájában is a pécsi önkormányzat legfrissebb tájékoztatása szerint. A Bártfa Utcai Óvodában négy dolgozó koronavírustesztje lett pozitív, ott egyelőre november 6-ig tart a szünet, a Belvárosi Óvodában pedig tizenöt főre nőtt az igazolt fertőzöttek száma, ahol a rendkívüli szünetet november 4-ig meghosszabbították. Utóbbi intézményt a honvédség fertőtlenítette, de a fertőtlenítésre természetesen nemcsak az érintett óvodákban figyelnek, hanem mindenhol kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek erre a megelőzési, védekezési formára.

A kormányzati előírásoknak megfelelően minden intézmény saját intézkedési tervet alakított ki, hogy lehetőségeikhez mérten megakadályozzák a vírus terjedését, így tettek a Kertvárosi Óvoda tagintézményeiben is. Weizer Józsefné, az intézmény vezetője elmondta, az nehézséget okoz, hogy nincs külön takarító személyzet, és a dajkák végzik a fertőtlenítést, de így is naponta többször lemossák a kilincseket és egyéb, gyakran használt tárgyakat.

A központi rendeletnek megfelelően a maszk viselése a csoportban nem kötelező, viszont amikor a gyermekek a szobából kimennek, már fel kell venniük a védőeszközt. Ahogy az óvodavezető is elmondta, a kicsik ezt nem viselik rosszul, sőt, mindehhez már hozzászoktak, szüleiktől is azt látják, hogy viselik a maszkot. Minden tag­intézményben figyelnek arra, hogy az óvodások sokszor és alaposan mossanak kezet, illetve hogy tüsszentésnél és köhögésnél papír zsebkendőt használjanak. A hőmérőt is megmutatták nekik, mielőtt használni kezdték, megfoghatták, kipróbálhatták a kicsik, így azzal szemben sem volt semmilyen ellenérzésük. Játékos formában egyébként szinte minden nap beszélnek a jelenlegi helyzetről, ami sokat segít abban, hogy a gyerekek is megértsék, ezek az intézkedések miért szükségesek, fontosak.

Weizer Józsefné tapasztalatai szerint a szülők is együttműködők, a gyermekeket ők csak az öltözőig kísérhetik most, és persze a testhőmérsékletüket nekik is megmérik, mielőtt belépnek valamelyik intézménybe.