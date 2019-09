Játszóterek is épülnének a megújuló komlói 48-as téren

Aktív társadalmi életet biztosító közösségi térré alakítaná a komlói 48-as teret az önkormányzat – többek közt játszótereket alakítanának ki, okospadokkal, wifivel látnák el a területet, az útburkolatokat rendezvények tartására alkalmassá tennék. A tervekről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat.

Teljesen megújítaná a 48-as teret a komlói önkormányzat – „Miénk itt a tér” címmel adtak be pályázatot a fejlesztésre. Cél, hogy a terület teljes rehabilitációjával egy családközpontú, akadálymentes, okos közösségi tér létesüljön a város központjában. A tervek elkészültek – ezekről a város lakóinak véleményét kéri ki most az önkormányzat.

Miután Komlón kevés a tematikus, modern közösségi park – inkább csak pihenőparkok, arborétumok találhatók a településen –, hiányzik egy minden korosztály elvárásait kielégítő, aktív társasági életet biztosító közösségi tér. Ezt pótolná az idén megkezdődő beruházás.

A terv szerint a területen kialakítanának egy több korosztály számára is szórakozási lehetőséget nyújtó játszóteret, ellátva padokkal, okospadokkal, közvilágítással, ivókúttal, árnyékolással, ingyen wifielérhetőséggel. Maradna hely ezek mellett egy petanque pályának és sakkpadoknak is, illetve a haranglábat és székelykaput is ide áthelyeznék.

A Közösségek Háza mögötti területen egy csúszdát és egy kötélpályát telepítenének a domboldalba – ezeket az eszközöket a tízévesnél idősebb gyermekeknek szánják. A gyephézagos téglákat kevésbé balesetveszélyes gumiburkolatra cserélnék.

A parkoló új kőburkolatot kapna, ami alkalmas lenne rendezvények megtartására, illetve ha a zeneiskola elé állítanak fel egy színpadot, akkor nézőtérként is funkcionálhat. A meglévő fák mellé újakat is telepítenének, és a virágosítás is része a terveknek. Kerékpártárolók és kukák is kerülnek majd a területre, illetve a közbiztonság érdekében a színház tetejére kamerát is telepítenének. A beruházás során a piramis ház és a Horizont bútorbolt közötti, főút melletti járdaszakasz teljes felújítására is sor kerülne.

A kivitelezést a terület nagysága és a feladatok komplexitása miatt négy ütemben tervezi megvalósítani az önkormányzat – a munkák, ha engedi az időjárás, és a szükséges anyagi forrás is rendelkezésre áll, még az idei évben elkezdődnek. A teljes terület rekonstrukciója azonban bizonyos, hogy áthúzódik a következő évekre.